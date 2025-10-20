A.S.D. Skating Club Tivoli, la passione corre sui pattini

Ottobre inoltrato, abbiamo accolto l’autunno che ci accompagnerà verso il periodo natalizio. Ma il periodo è ancora ideale per sagre e manifestazioni di ogni genere dove, sempre più spesso, trova spazio anche lo sport. Ne è stato un esempio “Back To Sport”, manifestazione dedicata alle associazioni sportive del territorio, voluta dall’Amministrazione Comunale di Tivoli e andata in scena lo scorso mese nell’ambito del tradizionale Settembre Tiburtino. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Parte il nuovo anno sportivo anche per i pattini a rotelle

Importanti vetrine promozionali che attirano giovani e meno giovani, appassionati e non accolti dagli atleti delle varie discipline tra stand informativi e meravigliose esibizioni, proprio all’inizio del nuovo anno sportivo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Molto attiva e sempre presente in queste occasioni l’A.S.D. Skating Club Tivoli, storica scuola di pattinaggio artistico a rotelle tiburtina, che impareremo a conoscere durante questo anno. Fu l’ex pattinatore tiburtino Guglielmo Pistocchi, primo italiano a conquistare il massimo titolo Europeo nel pattinaggio artistico di coppia alla fine degli anni 70, oltre trent’anni fa, a portare il pattinaggio nella sua città e crescere centinaia e centinaia di giovanissimi atleti nonostante la difficoltà a trovare un luogo adatto alla pratica di questo sport.

Squadra dei maestri al completo LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Pattinatori tiburtini

Handicap che ha purtroppo precluso la crescita di nuovi campioni ma che non ha smorzato la passione e la voglia di divertirsi sui pattini. Lo stesso Danilo Decembrini, altro ex pattinatore tiburtino e da sempre vicino alla A.S.D. Skating Club Tivoli, fu costretto a trasferirsi ancora diciassettenne a Rimini (la patria del pattinaggio artistico a rotelle) prima di diventare quattro volte Campione del Mondo, dal 2010 al 2013, sempre nel pattinaggio artistico di coppia.

Un primo importante passo in tal senso è stato fatto nell’inverno del 2023 a seguito del noto incendio che colpì l’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Difatti i pattinatori tiburtini furono costretti a lasciare la loro casa, la palestra “Maramotti” nei pressi dell’ospedale, adibita a Punto di Primo Soccorso per molti mesi, ed organizzare allenamenti di fortuna spesso all’aperto nonostante il freddo. Fu allora che l’Amministrazione Comunale decise di rendere finalmente agibile e idoneo il Palasport “Paolo Tosto”, in località Arci, da troppo tempo abbandonato a se stesso.

Il Palasport Paolo Tosto

Al momento viene usato solo per manifestazioni più importanti aperte al pubblico e più sporadicamente per gli allenamenti ma con la speranza che nel futuro prossimo la A.S.D. Skating Club Tivoli possa usufruire sempre più spesso dell’impianto ed avere la possibilità di poter crescere in casa, magari, nuovi campioni.

Oggi sono la Maestra Aurora Tacconelli ed Elena Bianchi a gestire l’associazione sotto ogni profilo: sportivo, amministrativo ed organizzativo, sempre sotto l’occhio vigile del Presidente Guglielmo Pistocchi, mentre in pista un gruppo giovane (dai 19 ai 26 anni) e molto affiatato di Tecnici FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), allena allievi piccoli e grandi. Noemi, Asia, Sara, Denise, Andrea, Beatrice e Stella indossano i pattini e vestono i colori arancio-blu della A.S.D. Skating Club Tivoli sin da bambini, cresciuti sotto la guida di Guglielmo Pistocchi prima e Aurora Tacconelli poi, fino a diventare Tecnici Federali con passione, dedizione e spirito di sacrificio.

Maestri preparati ad accogliere ed allenare anche atleti con difficoltà psico-motorie; l’inclusività è sicuramente una peculiarità ed un vanto per l’Associazione cosa purtroppo, ancora oggi, non scontata nello sport amatoriale.

L’anno sportivo è appena cominciato ma i nostri pattinatori promettono tante novità.