A tre giovani sciatori laziali le borse di studio Rossignol

La passione per lo sci e il talento cristallino dei giovani atleti laziali si sono guadagnati una vetrina nazionale grazie all’assegnazione delle prestigiose borse di studio sportive promosse dal marchio francese Rossignol, leader mondiale nell’attrezzatura da sci. Tra i venti ragazzi premiati, spiccano i nomi di Andrea Piccone, Alessandro Ranalli e Maria Vittoria Ranalli, tre promettenti sciatori del Comitato Regionale Lazio–Sardegna che si sono distinti per i loro straordinari risultati sulle piste e il loro impegno fuori dal tracciato.

Premiazione a Lissone l’11 dicembre

L’iniziativa, rivolta ai giovani talenti delle categorie Aspiranti, Allievi e Ragazzi tesserati FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), offre ai vincitori l’opportunità di ricevere attrezzatura tecnica completa o un contributo economico per sostenere la propria crescita sportiva. La selezione è avvenuta attraverso un rigoroso processo che ha preso in considerazione i risultati sportivi, la situazione economica familiare (ISEE) e una motivazione scritta dagli atleti stessi.

La commissione, presieduta dal manager e direttore generale di Rossignol Italia Alessio Meda, con il supporto del responsabile marketing Simone Mancini, del consulente tecnico Danilo Astegiano e di rappresentanti delle riviste Sciare e Race, ha individuato i venti migliori talenti del panorama nazionale, sottolineando l’impegno del brand nel supportare la nuova generazione di campioni.

I tre atleti laziali selezionati rappresentano il fiore all’occhiello del Comitato Lazio-Sardegna, confermando il valore del lavoro svolto dagli sci club regionali. Andrea Piccone, classe 2008, originario di Avezzano e portacolori dello Sci Club MM Crew, ha collezionato una stagione strepitosa: campione italiano children in combinata, secondo classificato al Trofeo Uovo d’Oro e al Trofeo Energia Pura Children Series, Piccone si è imposto come uno degli atleti più promettenti del panorama italiano.

Ruggeri: “Esempio di equilibrio tra impegno sportivo e scolastico”

Non da meno sono i risultati dei fratelli Alessandro e Maria Vittoria Ranalli, rispettivamente classe 2009 e 2010, dello Sci Club Livata. Alessandro si è laureato campione regionale di slalom e gigante, conquistando inoltre il titolo nello speciale durante l’Orsello Cup, mentre la sorella Maria Vittoria si è distinta con un brillante terzo posto nel gigante all’Uovo d’Oro, affiancato dai titoli regionali di slalom e gigante. Questi giovani non solo hanno dimostrato eccellenza in ambito sportivo, ma incarnano anche i valori fondamentali dello sport, come determinazione, disciplina e umiltà.

Le borse di studio verranno consegnate ufficialmente lunedì 11 dicembre alle ore 15:00 presso il Palazzo dello Sport DF Specialist di Lissone. Un evento che non sarà solo una celebrazione dei risultati ottenuti, ma anche un momento di ispirazione per tutti i giovani che ambiscono a calcare le piste con ambizione e talento.

Grande soddisfazione è stata espressa da Andrea Ruggeri, presidente del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna, che ha seguito con attenzione il percorso dei tre giovani atleti. «Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento che premia non solo le capacità tecniche, ma anche le qualità umane di Andrea, Alessandro e Maria Vittoria», ha dichiarato. «Questi ragazzi rappresentano un esempio di equilibrio tra impegno sportivo e scolastico, dimostrando che il nostro obiettivo non è solo formare atleti competitivi, ma persone mature e consapevoli. Un plauso va anche agli sci club di appartenenza, che con il loro lavoro costante hanno contribuito a costruire i successi di questi giovani».