A un’ora da Roma si erge il borgo dell’ENERGIA pura | Luogo perfetto per rigenerarsi, altro che terme o spa

Se ti piace andare alla scoperta di luoghi da sogno, non dimenticare di organizzare una gita fuori porta al borgo dell’energia.

Qui potrai respirare un’aria sacra e immergerti completamente nella natura e nell’arte grazie alla presenza di monumenti antichi, che raccontano la storia del Bel Paese.

Paesaggi, abbazie, mura medioevali fanno di questo Comune uno dei borghi italiani da non perdere.

Credenti e non sono attratti da secoli dalla bellezza del luogo, questo comune laziale è davvero unico.

Non devi per forza andare dall’altro lato del mondo per rigenerarti e ritrovare la pace e la serenità. Scopri dove si trova il borgo dell’energia.

Borgo dell’energia, il comune medioevale attraversato dalla via Francigena

Nel cuore del Lazio c’è un borgo molto speciale, nato attorno all’anno 1000. All’epoca la cittadina era formata soltanto da una villa romana e da un monastero benedettino. Oggi quel comune può essere chiamato il borgo dell’energia e esiste una ragione specifica per la quale merita una simile denominazione.

Questa località rappresenta una meta unica, in cui poter ammirare l’architettura gotica e romanica e soprattutto in cui fare un’escursione che somiglia ad un vero viaggio indietro nel tempo, tra piccole botteghe e antiche strade che fanno parte della celebre via Francigena. Scopri dove si trova questa autentica meraviglia del Lazio e quanto dista dalla capitale d’Italia.

L’antico villaggio del Lazio in cui si respira un’atmosfera unica

Il Comune in questione ha una grande importanza storica e religiosa. Proprio qui infatti San Tommaso D’Acquino si fermò quando era in viaggio verso Lione e qui concluse il suo ritiro spirituale. Ancora oggi è possibile visitare la cella dove San Tommaso morì il 7 marzo del 1974. Il borgo in questione si chiama Fossanova ed è un bellissimo comune di origine medievale, in cui l’edificio più importante da visitare è proprio l’abbazia risalente, come si legge su www.latinatoday.it, al 1134.

La cultura e la religiosità del posto donano un senso di pace interiore, sia perché questo comune laziale ha ospitato il teologo più importante del cristianesimo e qui si trovano i suo cimeli, ma anche per la presenza del Museo Medioevale, della Chiesa di Santa Maria e del chiostro appartenenti al complesso dell’Abbazia. Ogni momento dell’anno è perfetto per una visita a Fossanova, perché in questo antico villaggio di origine medioevale ci sono sempre tanti eventi e rievocazioni storiche e si respira un’atmosfera unica, rigenerante che rappresenta uno strumento di contemplazione e di relax naturale. Fossanova si trova in provincia di Latina e dista da Napoli, da Frosinone e da Roma circa 10o km, dunque un’ora e mezza d’auto.