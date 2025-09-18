A Vetralla dal 19 settembre torna il Regno di Babbo Natale. Ecco le novità

A partire dal 19 settembre 2025, il Regno di Babbo Natale tornerà ad animare Vetralla con la sua incantevole atmosfera. Questa edizione promette un’esperienza ancora più intensa e ricca di sorprese, grazie a scenografie che sembrano uscite da un libro di fiabe e personaggi che catturano il cuore dei visitatori. L’apertura delle porte segna l’inizio di una stagione che si preannuncia unica nel suo genere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un percorso tra magia e cultura nel Regno di Babbo Natale

Quest’anno il percorso del Regno è stato completamente ripensato per offrire un viaggio emotivo unico. La fusione tra nuovi allestimenti e atmosfere fiabesche crea uno scenario dove grandi e piccoli possono vivere un’esperienza irripetibile. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari per trasmettere ai visitatori quell’incanto tipico del periodo natalizio.

Novità gastronomiche: lo Street Food Magic Festival

Una delle principali innovazioni della stagione è lo Street Food Magic Festival, che trasforma l’area esterna in un vero villaggio gastronomico. Luci scintillanti, musica coinvolgente e spettacoli rendono l’atmosfera ancora più magica, mentre i sapori delle specialità culinarie accompagnano i visitatori in questo viaggio tra fantasia e realtà. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’anima letteraria del Regno di Babbo Natale a Vetralla

L’offerta culturale si amplia con due nuove pubblicazioni che arricchiscono la narrativa del Regno oltre le sue mura fisiche. “Lucy e l’Incantesimo di Mezzanotte” racconta una storia moderna di coraggio e resilienza, mentre “Il Cielo al Contrario” si rivolge alle scuole italiane per educare su temi come autostima e diversità. Queste opere rappresentano una parte importante del progetto culturale che mira a fare del Natale non solo una festività ma un momento educativo e identitario.

I protagonisti del mondo fiabesco

I visitatori saranno accolti dai simpatici abitanti del Regno: Lucy, gli elfetti Buddy e Pretty, i divertenti Sfatichini e il burbero Dr. Krampy. Questi personaggi sono pronti a regalare sorrisi ed emozioni indimenticabili a chiunque varchi le soglie di questo magico universo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’Idea dietro il Regno di Babbo Natale

Giorgio Onorato Aquilani, creatore del Regno di Babbo Natale, descrive l’iniziativa come un ritorno all’essenza delle cose importanti della vita. Non è solo una celebrazione della festa in sé ma un invito a riscoprire ciò che veramente conta attraverso storie ed esperienze che lasciano il segno.

Informazioni utili per i visitatori

L’ingresso al Regno rimane gratuito per tutti. Per ulteriori dettagli sugli eventi in programma o sulle modalità di visita è possibile consultare il sito ufficiale www.ilregnodibabbonatale.it. Il luogo magico si trova lungo la S.S. Cassia Km 62,200 – 01019 Vetralla (VT).