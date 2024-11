A voi ci penso io, siete da PUNIRE | La Clerici è sul piede di guerra: questa volta non ce n’è per nessuno, i telespettatori sono increduli

Antonella Clerici regina dei palinsesti della RAI prende di mira i protagonisti del suo programma. È accaduto qualcosa di incredibile

Non soltanto Antonella Clerici non ha lasciato la RAI, ma ha raddoppiato. La popolare conduttrice milanese dopo ‘È sempre mezzogiorno‘, che sta ottenendo un riscontro significativo in termini di ascolto e di gradimento da parte del pubblico, sta portando al successo un altro programma di intrattenimento.

Si tratta della terza edizione di un talent sempre più apprezzato dai telespettatori, vale a dire ‘The Voice Kids‘. Come si evince dal titolo stesso, i protagonisti di questo spettacolo sono i bambini chiamati a mettere in mostra le proprie qualità canore.

Una caratteristica particolare dello show è che i coach sono i medesimi della versione cosiddetta ‘Senior’. In questo caso sono però i bambini a dettare legge e a rendersi protagonisti di momenti particolarmente ricchi di emozioni.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘The Voice Kids‘ è andato però in scena un evento che ha scosso i telespettatori, che andremo a ricostruire nei dettagli e che ha fatto infuriare la stessa conduttrice meneghina.

Antonella Clerici non si trattiene: la decisione sconvolge tutti

Come accennato in precedenza, la versione Senior del talento show non è ancora iniziata e sono dunque i più piccoli a tenere banco. Ricostruiamo dunque quando accaduto nel corso dell’ultima puntata, quando ad un certo punto è stata presentata la piccola Livia.

La bambina, che ha rivelato di nutrire un profondo interesse per l’archeologia, si è esibita interpretando il celebre brano di Raffaella Carrà, ‘Rumore‘. L’esibizione della bambina però non ha riscosso grande successo presso i coach.

Antonella Clerici, stavolta è andata su tutte le furie: ecco perché

Nessuno dei coach coinvolti (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa) si è girato, dunque la piccola Livia non è stata scelta, un fatto che ha scatenato la reazione della conduttrice del talent.

Una volta conclusasi l’esibizione della bambina l’ex conduttrice de ‘La prova del cuoco‘ ha voluto presentare un’importante novità di questa edizione di The Voice Kids, ovvero ‘il microfono della vergogna‘. La Clerici ha chiesto a quel punto ai giudici di girarsi e di cantare una canzone non del loro repertorio. “Vi devo punire”, ha tuonato. Il pubblico in studio e i telespettatori hanno potuto ammirare Clementino con un parrucchino in testa esibirsi nella storica sigla di ‘Heidi’, il leggendario cartone animato in onda sulla RAI negli anni settanta.