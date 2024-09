A Zagarolo 80esima Sagra dell’Uva dal 4 al 6 ottobre, ospite d’onore: Orietta Berti

L’80esima Sagra dell’Uva di Zagarolo si prepara ad animare il borgo storico in provincia di Roma con tre giornate di festa, dal 4 al 6 ottobre. Quest’anno l’evento celebra un importante traguardo, segnando l’80º anniversario di una tradizione che ha saputo fondere storia, cultura e gastronomia, diventando uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della provincia romana.

La Sagra dell’Uva non è solo un’occasione per celebrare i prodotti tipici locali, come il vino e le eccellenze gastronomiche del territorio, ma anche un vero e proprio viaggio nel tempo, che unisce passato e presente. Il centro storico di Zagarolo sarà trasformato in un percorso folkloristico e coinvolgente, dove tradizioni antiche incontrano nuove forme di intrattenimento.

Un evento che, come sottolineato dalla Sindaca Emanuela Panzironi, ha ottenuto il marchio di “Sagra di qualità” dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI), un riconoscimento per la capacità della manifestazione di creare una sinergia con le attività economiche locali e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prima cittadina ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo e ha ribadito l’importanza di mantenere viva la tradizione, coinvolgendo le nuove generazioni, affinché la Sagra continui ad essere un evento condiviso e partecipato, vetrina di Zagarolo e della sua Comunità.

Emanuela Panzironi infine ha rivolto un sentito “ringraziamento alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a I Castelli della Sapienza per il supporto, e a tutti coloro che prenderanno parte alla Sagra e un benvenuto a chi sceglierà Zagarolo per trascorrere tre giornate divertenti e spensierate”.

Un programma ricco di eventi per tutte le età

Saranno 16 le osterie allestite dalle associazioni lungo il centro storico, ognuna con un proprio menù,

musica e iniziative. Il visitatore potrà scegliere tra un’ampia di menù tipici. Il programma prevede una serie di appuntamenti imperdibili per tutte le fasce d’età. Venerdì 4 ottobre, l’evento inizierà con la “Festa del mattoncino” presso la Corte di Palazzo Rospigliosi, un’attività pensata per famiglie e bambini che dalle ore 17:00 alle 21:00, potranno divertirsi e sfogare la propria creatività costruendo con i Lego.

Nella stessa serata, in Piazza Indipendenza, si esibiranno le dj Jas&Jay, offrendo un mix di musica e divertimento.

Ospite d’onore della manifestazione Orietta Berti, artista amatissima dal pubblico italiano, fiore all’occhiello della Sagra, la sua musica accompagnerà la serata di Sabato 5 ottobre in Piazza Santa Maria. Non mancheranno gli appuntamenti musicali anche domenica 6 ottobre e durante tutta la durata della Sagra con complessi itineranti che si avvicenderanno tra le osterie, lungo il percorso nel centro storico.

Domenica 6 ottobre, dalle ore 15:00, appuntamento imperdibile con la Sfilata del corteo storico, in collaborazione con l’Associazione Carri e Carrettieri; a seguire la sfilata dei Carri allegorici.

La tradizione che si rinnova

Il Consigliere con delega alla Cultura, Alessandro D’Ambrosi, ha sottolineato come l’edizione di quest’anno sia stata pensata per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico variegato, con un programma che spazia dalla musica tradizionale alle iniziative per i più giovani.

L’80esima Sagra dell’Uva di Zagarolo si preannuncia un appuntamento imperdibile, capace di offrire tre giornate di divertimento, cultura e buona cucina, con uno sguardo rivolto sia al passato che al futuro. Una conferma del suo ruolo centrale nella promozione del territorio, valorizzando non solo le sue tradizioni, ma anche le nuove generazioni che continueranno a custodirle.

