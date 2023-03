Sull’autostrada A1 Milano – Napoli si è formata una lunga coda di autoveicoli tra il Nodo A1/A24 Roma – Teramo e Valmontone, 7 chilometri di code, dal Km 576 in direzione Napoli. Coda di 2 km tra Valmontone e Bivio A1/Diramazione Roma sud. Il rallentamento del traffico veicolare è stato causato dall’atterraggio di un elicottero di soccorso Pegaso 1, probabilmente intervenuto per trasportare d’urgenza in ospedale un automobilista colto da malore, soccorso da un’ambulanza presente sul posto. Il casello di Valmontone è al momento chiuso a causa dell’intervento di elisoccorso a circa un chilometro di distanza dal casello di Valmontone (Rm).

Elisoccorso Pegaso

Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno prestato il primo soccorso ma resisi conto della gravità delle condizioni di salute in cui versava l’uomo colto da malore, decidevano l’immediato e urgente trasferimento all’ospedale attraverso l’eliambulanza. Le pattuglie della Polizia Stradale hanno provveduto a bloccare la circolazione dei veicoli rendendo possibili e in assoluta sicurezza le operazioni di soccorso, agevolando allo stesso tempo l’atterraggio dell’elicottero Pegaso in autostrada.

Uscita ed entrata consigliate

Coda di 8 km tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone. Entrata consigliata verso Napoli: Valmontone. Uscita consigliata provenendo da Firenze: San Cesareo su A1 Diramazione Roma sud – GRA.

