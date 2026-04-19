A1, incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma: 8 km di coda, consigli per gli automobilisti

La domenica sera di rientro si è trasformata in una lunga attesa per molti automobilisti diretti verso Roma. Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso fra il bivio con la Diramazione di Roma sud e Valmontone, un incidente che ha coinvolto tre auto ha provocato una coda fino a 8 chilometri, con forti rallentamenti anche nel segmento fra Colleferro e il bivio con la Diramazione di Roma sud. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Uno dei veicoli si è ribaltato all’altezza del km 580 e la circolazione ha continuato a defluire su due corsie, mentre sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso.

Incidente sulla A1 verso Roma, dove si sono formate le code

Il punto più delicato della serata si è concentrato sull’asse autostradale che accompagna il traffico in ingresso verso la Capitale. L’urto, avvenuto in un tratto molto frequentato soprattutto nelle ore di rientro festivo e prefestivo, ha subito inciso sulla regolarità della marcia. La presenza di una vettura ribaltata ha reso più complesse le operazioni di messa in sicurezza e di assistenza, con una progressiva formazione della coda segnalata da Autostrade nel tratto fra Colleferro e il bivio A1/Diramazione Roma sud in direzione Milano-Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Traffico rallentato in autostrada, perché il nodo è così pesante

Quando un incidente si verifica in un segmento come quello compreso fra Colleferro, Valmontone e la Diramazione di Roma sud, le ripercussioni diventano subito evidenti. Si tratta infatti di uno dei punti più delicati per chi arriva dal basso Lazio, dalla Campania e più in generale dal Sud e punta verso Roma oppure prosegue in direzione nord.

Anche se il traffico non è stato del tutto interrotto e ha continuato a scorrere su due corsie, l’effetto imbuto generato dai soccorsi, dalla rimozione dei mezzi incidentati e dal naturale rallentamento degli automobilisti in avvicinamento ha allungato i tempi di percorrenza in modo sensibile.

Viabilità alternativa per Roma e Milano: il percorso consigliato

Per alleggerire la pressione sul tratto interessato dall’incidente, è stata indicata una soluzione precisa agli automobilisti. A chi era diretto verso Roma o Milano è stato consigliato di uscire a Colleferro, proseguire sulla SS6 Casilina e rientrare a San Cesareo sulla Diramazione di Roma sud.

Nelle segnalazioni di viabilità è stata inoltre indicata Colleferro come uscita consigliata per chi proveniva da Napoli, mentre San Cesareo veniva suggerita come entrata utile verso Firenze lungo la Diramazione Roma sud e il Grande Raccordo Anulare. Sono indicazioni importanti, perché in situazioni simili scegliere subito la deviazione può evitare soste molto lunghe in carreggiata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Soccorsi e gestione dell’emergenza sulla Milano-Napoli

In uno scenario del genere, il lavoro dei soccorritori diventa decisivo non solo per assistere le persone coinvolte, ma anche per ripristinare condizioni di marcia accettabili nel minor tempo possibile. La presenza sul posto del personale di Autostrade per l’Italia e di tutti i mezzi di soccorso conferma che l’intervento è stato immediato e coordinato.

In queste ore, oltre all’attenzione per l’eventuale bilancio delle persone coinvolte, il punto principale resta la gestione del flusso veicolare: ogni minuto perso in un tratto così trafficato produce una coda che tende ad allungarsi rapidamente e a coinvolgere anche chi si trova a chilometri di distanza dal luogo dell’incidente.

Rientro difficile verso la Capitale, cosa cambia per gli automobilisti

Per chi si è messo in viaggio nella serata di domenica 19 aprile, l’incidente ha significato un rientro più lento e imprevedibile. Non è soltanto una questione di minuti persi. In casi simili cambiano i programmi familiari, si allungano gli orari di arrivo, aumenta la pressione per chi viaggia con bambini o dopo molte ore al volante.

La notizia delle code in A1, in un tratto che interessa da vicino anche l’area di Valmontone e Colleferro, riporta al centro un tema molto concreto: la fragilità della circolazione quando un sinistro colpisce uno dei principali corridoi del Paese. Basta un impatto serio per trasformare un normale rientro serale in una marcia a passo ridotto.

A1 Colleferro-Roma sud, una domenica sera da monitorare

Il quadro emerso nella fascia serale racconta dunque di una viabilità appesantita, di un tratto autostradale sotto pressione e di indicazioni precise per limitare i disagi. Gli aggiornamenti diffusi nella serata del 19 aprile hanno fissato in 8 chilometri la coda nel tratto interessato dall’incidente, con l’invito a utilizzare l’uscita di Colleferro e la viabilità ordinaria fino a San Cesareo.

Per chi è diretto verso Roma, il consiglio resta quello di verificare le condizioni del traffico prima di raggiungere il nodo autostradale, perché anche quando la circolazione continua su più corsie, i tempi di smaltimento possono restare elevati ancora a lungo.