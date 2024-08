A1 Maxi incidente tra Valmontone e San Cesareo, chiusura tratto autostradale

Questa mattina, alle 10:30 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto diversi veicoli, causando la chiusura di un tratto di strada fondamentale per il traffico diretto verso Firenze. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 584, tra Valmontone e il bivio con la Diramazione di Roma Sud. A seguito del sinistro, Autostrade per l’Italia ha emesso un comunicato che informa gli automobilisti della chiusura del tratto interessato e delle ripercussioni sulla viabilità.

Secondo quanto riportato, il traffico è completamente bloccato all’interno del tratto chiuso, con una coda che si estende per circa 2 chilometri. La situazione è critica non solo per chi viaggia verso Firenze, ma anche per coloro che sono diretti a Napoli. Infatti, si registra una coda di ben 6 chilometri tra il bivio con la Diramazione di Roma Sud e Valmontone a causa dei curiosi che rallentano per osservare l’incidente. Inoltre, chi proviene dalla Diramazione di Roma Sud si trova ad affrontare una coda di 7 chilometri.

Le autorità stradali, per gestire al meglio la situazione e ridurre i disagi, hanno predisposto delle deviazioni per chi è in viaggio verso Firenze. Gli automobilisti devono uscire obbligatoriamente a Valmontone, dove si sono già formati incolonnamenti di 3 chilometri. Per rientrare sull’autostrada, si consiglia di seguire la Strada Statale 6 Via Casilina fino a San Cesareo, da dove è possibile riprendere la A1 sulla Diramazione di Roma Sud.

Per chiunque si trovi in viaggio verso Firenze, Autostrade per l’Italia raccomanda di anticipare l’uscita a Colleferro, al fine di evitare ulteriori incolonnamenti e ritardi. Questa deviazione permetterà di bypassare completamente la zona dell’incidente, riducendo il tempo di percorrenza e il rischio di rimanere bloccati nel traffico.

Le autorità stradali sono al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, ma al momento non è stato comunicato un orario preciso per la riapertura del tratto chiuso. Si consiglia agli automobilisti di tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali di Autostrade per l’Italia e di valutare percorsi alternativi.

L’incidente odierno ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di mantenere la concentrazione alla guida, soprattutto su arterie così trafficate come l’autostrada A1. Gli automobilisti devono prestare la massima attenzione e seguire le indicazioni fornite dalle autorità per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Aggiornamento ore 11:30

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Sono intervenute quattro autoambulanze, i Vigili del fuoco, due pattuglie della Polizia stradale, e un elicottero con due rianimatori. Probabilmente sono coinvolte macchine con persone bloccate dentro le lamiere. Si consiglia a chi dovesse prendere l’autostrada A1 per Roma dal casello di Colleferro o di Anagni di procedere sulla Casilina e quindi rientrare a Valmontone o a San Cesareo.

Comunicato di “Autostrade per l’Italia”

