A1 Milano-Napoli, 6 km di coda fra Colleferro e Anagni verso Napoli: camion ribaltato, traffico su due corsie

Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso fra Colleferro e Anagni in direzione Napoli, si sono formati fino a 6 chilometri di coda dopo il ribaltamento di un mezzo pesante in carreggiata: l’incidente, avvenuto in area km 602, ha reso necessario l’allestimento di un cantiere per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.
Al momento, secondo gli aggiornamenti di viabilità diffusi nel pomeriggio di oggi 8 gennaio 2026, il traffico scorre su due corsie, con rallentamenti e code anche in prossimità degli svincoli.
A1 Milano-Napoli, perché si è formata la coda fra Colleferro e Anagni
La causa principale è il ribaltamento del mezzo pesante che ha richiesto interventi complessi: rimozione del veicolo, eventuale gestione del carico, pulizia della sede stradale e predisposizione di segnaletica e protezioni provvisorie. La dinamica è oggetto di accertamenti, mentre sul posto operano pattuglie della Polizia Stradale, personale di Autostrade per l’Italia e mezzi di soccorso, chiamati a garantire sicurezza sia agli automobilisti sia alle squadre impegnate sul tratto interessato.
A1 Milano-Napoli, traffico su due corsie e ripercussioni sugli svincoli
La riduzione di capacità, anche solo temporanea, su un’arteria come la A1 produce effetti immediati: l’onda lunga dei rallentamenti tende a “risalire” la carreggiata e a scaricarsi sugli accessi, con code in uscita e difficoltà di immissione.
Gli aggiornamenti indicano criticità in uscita a Valmontone provenendo da Firenze e in uscita a Colleferro provenendo da Roma, segnali tipici di un flusso che prova a redistribuirsi mentre il tratto centrale resta condizionato dal cantiere. In queste ore si registra inoltre una pressione elevata del traffico locale, con inevitabili ricadute sulla viabilità ordinaria.
A1 Milano-Napoli, percorsi consigliati verso Napoli: uscita Valmontone e rientro ad Anagni
Per chi viaggia verso Napoli, la soluzione suggerita per alleggerire il tratto più congestionato è uscire a Valmontone, seguire le indicazioni per Colleferro-Frosinone e poi proseguire lungo la SS6 Casilina, rientrando in autostrada alla stazione di Anagni.
È un itinerario che può aiutare a evitare l’accodamento più compatto, ma richiede attenzione: i tempi possono variare molto in base al numero di veicoli che sceglie la deviazione e all’eventuale saturazione della viabilità secondaria, soprattutto nelle fasce pomeridiane.
A1 Milano-Napoli, cosa cambia con il cantiere al km 602 e quando può migliorare la situazione
L’installazione di un cantiere per il ripristino è il passaggio che, di solito, segna il cambio di fase: finita l’emergenza immediata, si entra nella gestione operativa, con corsie disponibili ridotte e manovre più lente ma più ordinate. Proprio in corrispondenza dell’area km 602, peraltro, risultano presenti disciplinari e cantierizzazioni programmabili su quel segmento, elemento che rende ancora più delicata la gestione dei flussi quando sopraggiunge un incidente.
A1 Milano-Napoli, le raccomandazioni agli automobilisti: sicurezza e aggiornamenti in tempo reale
In situazioni come questa, la priorità resta evitare tamponamenti e manovre improvvise: mantenere la distanza di sicurezza, rispettare i limiti in avvicinamento al cantiere e seguire le indicazioni dei pannelli a messaggio variabile riduce il rischio di incidenti “a catena”, frequenti quando si passa da velocità sostenute a stop and go.
Utile anche verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio e durante il percorso, perché l’evoluzione può cambiare rapidamente: un miglioramento può arrivare con la rimozione completa del mezzo e la riapertura piena delle corsie, ma nuove micro-criticità possono nascere agli svincoli se aumentano le deviazioni sulla rete ordinaria.