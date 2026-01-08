A1 Milano-Napoli, 6 km di coda fra Colleferro e Anagni verso Napoli: camion ribaltato, traffico su due corsie

Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso fra Colleferro e Anagni in direzione Napoli, si sono formati fino a 6 chilometri di coda dopo il ribaltamento di un mezzo pesante in carreggiata: l’incidente, avvenuto in area km 602, ha reso necessario l’allestimento di un cantiere per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.

Al momento, secondo gli aggiornamenti di viabilità diffusi nel pomeriggio di oggi 8 gennaio 2026, il traffico scorre su due corsie, con rallentamenti e code anche in prossimità degli svincoli.

A1 Milano-Napoli, perché si è formata la coda fra Colleferro e Anagni

La causa principale è il ribaltamento del mezzo pesante che ha richiesto interventi complessi: rimozione del veicolo, eventuale gestione del carico, pulizia della sede stradale e predisposizione di segnaletica e protezioni provvisorie. La dinamica è oggetto di accertamenti, mentre sul posto operano pattuglie della Polizia Stradale, personale di Autostrade per l’Italia e mezzi di soccorso, chiamati a garantire sicurezza sia agli automobilisti sia alle squadre impegnate sul tratto interessato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A1 Milano-Napoli, traffico su due corsie e ripercussioni sugli svincoli

La riduzione di capacità, anche solo temporanea, su un’arteria come la A1 produce effetti immediati: l’onda lunga dei rallentamenti tende a “risalire” la carreggiata e a scaricarsi sugli accessi, con code in uscita e difficoltà di immissione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gli aggiornamenti indicano criticità in uscita a Valmontone provenendo da Firenze e in uscita a Colleferro provenendo da Roma, segnali tipici di un flusso che prova a redistribuirsi mentre il tratto centrale resta condizionato dal cantiere. In queste ore si registra inoltre una pressione elevata del traffico locale, con inevitabili ricadute sulla viabilità ordinaria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A1 Milano-Napoli, percorsi consigliati verso Napoli: uscita Valmontone e rientro ad Anagni

Per chi viaggia verso Napoli, la soluzione suggerita per alleggerire il tratto più congestionato è uscire a Valmontone, seguire le indicazioni per Colleferro-Frosinone e poi proseguire lungo la SS6 Casilina, rientrando in autostrada alla stazione di Anagni.

È un itinerario che può aiutare a evitare l’accodamento più compatto, ma richiede attenzione: i tempi possono variare molto in base al numero di veicoli che sceglie la deviazione e all’eventuale saturazione della viabilità secondaria, soprattutto nelle fasce pomeridiane.

A1 Milano-Napoli, cosa cambia con il cantiere al km 602 e quando può migliorare la situazione

L’installazione di un cantiere per il ripristino è il passaggio che, di solito, segna il cambio di fase: finita l’emergenza immediata, si entra nella gestione operativa, con corsie disponibili ridotte e manovre più lente ma più ordinate. Proprio in corrispondenza dell’area km 602, peraltro, risultano presenti disciplinari e cantierizzazioni programmabili su quel segmento, elemento che rende ancora più delicata la gestione dei flussi quando sopraggiunge un incidente.

A1 Milano-Napoli, le raccomandazioni agli automobilisti: sicurezza e aggiornamenti in tempo reale

In situazioni come questa, la priorità resta evitare tamponamenti e manovre improvvise: mantenere la distanza di sicurezza, rispettare i limiti in avvicinamento al cantiere e seguire le indicazioni dei pannelli a messaggio variabile riduce il rischio di incidenti “a catena”, frequenti quando si passa da velocità sostenute a stop and go.

Utile anche verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio e durante il percorso, perché l’evoluzione può cambiare rapidamente: un miglioramento può arrivare con la rimozione completa del mezzo e la riapertura piena delle corsie, ma nuove micro-criticità possono nascere agli svincoli se aumentano le deviazioni sulla rete ordinaria.