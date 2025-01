A1 Milano-Napoli, chiusure notturne stazione Ferentino per lavori barriere antirumore

Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti in anticipo per ridurre eventuali disagi

Autostrade per l’Italia ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sulla A1 Milano-Napoli la stazione di Ferentino (Fr) subirà chiusure temporanee secondo il seguente programma:

-nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Anagni;

-dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 gennaio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Roma: Anagni;

verso Napoli: Frosinone;

-dalle 22:00 di sabato 25 alle 5:00 di domenica 26 gennaio, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Anagni.

Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare i propri spostamenti in anticipo per ridurre eventuali disagi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia o contattare il numero verde dedicato.