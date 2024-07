A1 Milano-Napoli, code di 7 km tra Colleferro e San Cesareo per incidente

A1 Milano-Napoli, code in direzione Roma

Oggi, lunedì 22 luglio 2024, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Colleferro (Rm) e il bivio A1/Diramazione Roma Sud dal km 590 in direzione Milano, si registrano 7 chilometri di coda in aumento. La causa della congestione del traffico è stato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10:30, causando immediatamente forti rallentamenti nel tratto interessato. Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora sotto investigazione, ma sembra che siano coinvolti un’automobile e un mezzo pesante, con conseguenti danni ai veicoli e ferite lievi per alcuni occupanti.

Le autorità sono intervenute rapidamente per gestire la situazione, garantire la sicurezza dei viaggiatori e ripristinare la viabilità. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, l‘ambulanza con il personale sanitario e la Polizia Stradale, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati.

Disagi agli automobilisti

La coda di 7 km ha causato notevoli disagi agli automobilisti, molti dei quali sono rimasti bloccati per diverse ore. La situazione del traffico è stata particolarmente critica tra Colleferro e il bivio A1/Diramazione Roma Sud, un tratto notoriamente trafficato e cruciale per il collegamento tra Roma e Milano.

Consigli per automobilisti

Entrata consigliata verso Firenze: San Cesareo su A1 Diramazione Roma sud – GRA. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Colleferro.

Per alleviare i disagi, le autorità hanno deviato il traffico su percorsi alternativi e hanno consigliato agli automobilisti di utilizzare le uscite di Colleferro e Anagni-Fiuggi Terme per evitare il tratto interessato. Tuttavia, nonostante questi sforzi, i tempi di percorrenza sono rimasti elevati per buona parte della mattinata e del primo pomeriggio.

Raccomandazioni per gli automobilisti

La Polizia Stradale invita tutti gli automobilisti a guidare con prudenza, mantenere la calma in situazioni di traffico intenso e seguire le indicazioni fornite dai pannelli a messaggio variabile e dagli operatori sul campo. È essenziale rispettare i limiti di velocità e mantenere una distanza di sicurezza adeguata per prevenire ulteriori incidenti.

Aggiornamenti in tempo reale

Per rimanere aggiornati sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, gli automobilisti possono consultare il sito web di Autostrade per l’Italia e le app di navigazione in tempo reale. Inoltre, le emittenti radiofoniche locali forniscono costanti aggiornamenti sulla viabilità.