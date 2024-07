A1, tra Valmontone e Colleferro tratto chiuso per incidente direzione Napoli

Per gli automobilisti diretti a Napoli, Autostrade per l’Italia consiglia di prendere l’entrata di Colleferro

Un grave incidente nelle prime ore della notte ha portato alla chiusura di un tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli, tra le uscite di Valmontone e Colleferro (Rm) in direzione Napoli. Il tratto interessato va dal km 586,9 e resterà chiuso fino a nuovo avviso. In direzione Napoli si è formata una lunga coda di veicoli, rallentando notevolmente la circolazione, praticamente bloccata.

Dettagli dell’Incidente

Il comunicato ufficiale di Autostrade per l’Italia ha confermato che l’incidente, avvenuto all’una di notte circa, ha reso necessario il blocco totale della carreggiata in direzione sud. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza il coinvolgimento di più veicoli. Le autorità competenti sono già al lavoro per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Indicazioni per gli automobilisti

Per gli automobilisti diretti a Napoli, Autostrade per l’Italia consiglia di prendere l’entrata di Colleferro. Chi proviene da Roma è invitato a uscire a Valmontone per evitare il tratto chiuso e ridurre al minimo i disagi. Inoltre, è consigliabile seguire gli aggiornamenti in tempo reale forniti dai pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada e tramite le applicazioni di navigazione.

Consigli di Viaggio

In situazioni come questa, Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di mantenere la calma e seguire alcune semplici regole per garantire la sicurezza propria e degli altri:

Informarsi in tempo reale: Utilizzare le applicazioni di navigazione e i siti web ufficiali per essere aggiornati sulla situazione del traffico.

Utilizzare le applicazioni di navigazione e i siti web ufficiali per essere aggiornati sulla situazione del traffico. Evitare percorsi alternativi non autorizzati: Seguire sempre le indicazioni fornite dalle autorità competenti e dai pannelli stradali.

Seguire sempre le indicazioni fornite dalle autorità competenti e dai pannelli stradali. Rispettare i limiti di velocità: Anche in presenza di deviazioni, mantenere sempre una velocità adeguata e rispettare i limiti imposti.

Anche in presenza di deviazioni, mantenere sempre una velocità adeguata e rispettare i limiti imposti. Prendere in considerazione i tempi di viaggio: Pianificare con attenzione i propri spostamenti tenendo conto dei possibili ritardi.