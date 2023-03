AAA cercasi personale. Assunzioni nei Comuni del Lazio, maxi concorso in 225 enti

Assunzioni smart nei Comuni del Lazio soci di ASMEL, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali che conta 4.000 enti in tutt’Italia. Dal 7 Marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (legge 113/2021). Si tratta di un avviso per l’aggiornamento degli elenchi del precedente concorso insieme a un altro avviso per la creazione di nuovi elenchi di idonei.

I profili ricercati, candidature fino al 6 aprile

Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati. Dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai funzionari amministrativi e contabili agli avvocati. Dagli informatici agli psicologi e ai giornalisti. E poi operai come autisti, falegnami ed elettricisti. In seguito alla richiesta di proroga giunta dai Sindaci aderenti, è possibile inoltrare le candidature fino al 6 aprile.

Come candidarsi

Ci si candida sul sito www.asmelab.it e bisogna avere una PEC. Chi supera la preselezione telematica viene incluso negli elenchi e ci resta per tre anni o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali associati possono assumere in sole 5 settimane interpellando gli iscritti negli elenchi e svolgendo una sola prova selettiva.

I Comuni aderenti alla nuova procedura per reclutare personale

Tra gli enti del Lazio aderenti all’innovativa procedura ci sono San Vittore del Lazio, Poggio Mirteto, Magliano sabina, Scandiglia, ma anche Mentana, Formello, Monterotondo, Nemi, Oriolo Romano, Manziana e molti altri. Soddisfatti i Comuni aderenti all’accordo per la gestione aggregata degli elenchi di idonei e che stanno concretizzando le assunzioni utilizzando gli elenchi già creati in seguito al bando 2022.

La responsabile del personale del Comune di Formello, primo tra gli enti laziali a reclutare personale con l’innovativa procedura: “Abbiamo assunto ben 5 istruttori amministrativi e in poco più di un mese siamo riusciti a ricoprire, grazie ad Asmel, le lacune di personale. La procedura si è rivelata all’altezza delle aspettative: smart e senza appesantimenti burocratici che avrebbero solo allungato inutilmente i tempi di assunzione danneggiando in primis l’ente”.

Anche il comune di Monterotondo ha ribadito l’opportunità di aderire all’accordo di gestione aggregata delle assunzioni considerata “la semplificazione di tutti i classici iter concorsuali e la possibilità di poter dotare il comune quanto prima delle figure necessarie”.

Vantaggi per i candidati

A conferma dei vantaggi anche per i candidati la neoassunta presso il comune di Mentana ha dichiarato: “Ho lavorato da anni come assistente sociale presso i Comuni ma sempre con contratti a tempo determinato. Ora ho ottenuto un posto fisso nella PA a tempo indeterminato e in più ho potuto scegliere un Comune vicino casa. Tra gli aspetti positivi anche quello di aver partecipato a un interpello con un numero già ristretto di idonei interessati grazie alla preselettiva svolta da Asmel”. (Com/Red/Dire)

