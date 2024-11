“Abbassiamo il microfono”: Maria De Filippi censura l’ospite e sbotta senza filtri | Il pubblico in studio ha sentito tutto

Maria De Filippi ha dovuto gestire un momento di particolare tensione all’interno del programma. Il pubblico presente è rimasto senza parole

Non succede molto spesso per sua fortuna, ma quando capita Maria De Filippi riesce a dare sempre prova di grande padronanza e sicurezza davanti alle telecamere. Un grande conduttore televisivo è tale se ha la capacità di disimpegnarsi al meglio anche in momento ‘scabrosi’.

Qualche giorno fa la conduttrice milanese nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne si è trovata costretta a gestire una vera e propria rissa verbale. Non una rarità a dire il vero: non è infrequente infatti assistere a scontri piuttosto accesi tra i protagonisti dello storico dating show.

Corteggiatori e tronisti, dame e cavalieri, ma soprattutto gli opinionisti si sono spesso fatti notare per dei durissimi faccia a faccia, in cui sono volate accuse e critiche molto pesanti. Una delle figure in tal senso più facili ad accendersi è Tina Cipollari.

La storica e dirompente opinionista di Uomini e Donne ha da sempre il dente avvelenato nei confronti di una delle dame onnipresenti del trono over, vale a dire Gemma Galgani. Tra le due, va sottolineato, non è mai corso buon sangue.

Maria De Filippi, non c’era altro da fare: situazione fuori controllo

Il fuoco della polemica tra le due figure di primo piano del dating show si è riacceso all’improvviso. Tutto ha preso origine dal fatto che Gemma sia uscita in questi ultimi giorni con il cavaliere Fabio. Maria De Filippi l’ha infatti chiamata al centro del parterre prima di mandare in onda la clip del loro incontro.

Una volta tornati in studio a prendere la parola è stata proprio Tina Cipollari che ha iniziato ad inveire con la Galgani accusandola di essere stata poco corretta nei confronti del suo ultimo cavaliere. Di qui si è scatenata la tempesta.

Maria De Filippi, la decisione spiazza l’opinionista: tutti i dettagli

Dopo una serie di duri botta e risposta tra le due donne Maria De Filippi è insorta, invitando esplicitamente la regia a chiudere almeno per qualche istante il microfono a Tina Cipollari. “Ma oggi che ti ha preso Tina? Abbassiamo il microfono…Hai detto cose che ti saresti potuta risparmiare“.

La Cipollari, che prima di prendersela con Gemma aveva criticato aspramente anche Morena, ha perso decisamente le staffe chiedendo con decisione la riapertura del suo microfono. Maria De Filippi ha acconsentito non prima di invitarla a una maggiore cautela nei toni.