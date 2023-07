Abodi: “Jankto e il coming out? Non amo le ostentazioni”

(Adnkronos) – "Non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono". Andrea Abodi, ministro per lo Sport, risponde così ad una domanda su Jakub Jankto. Il calciatore ceco recentemente ha fatto coming out rendendo pubblica la propria omosessualità. Il centrocampista, che in passato ha indossato le maglie di Udinese e Sampdoria, torna in Serie A con la casacca del Cagliari. Jankto è il primo calciatore europeo di alto livello a fare coming out (Video). "La società probabilmente, in generale, ancora qualche passo in avanti può farlo. Per quanto mi riguarda è prima di tutto una persona e secondo è un atleta. Non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali. Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono. Io mi fermo qui", dice Abodi a Radio 24. —[email protected] (Web Info)

