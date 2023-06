Abuso d’ufficio, Nordio: “Progetto riforma pronto, c’è accordo politico”

(Adnkronos) – ''Il progetto di riforma sull'abuso d'ufficio è pronto. Non so se sarà in Consiglio dei ministri questa settimana, anche se lo auspico, o la prossima. In ogni caso c'è l'accordo politico''. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla Festa del Foglio in corso a Venezia. ''Posso affermare – ha detto Nordio – che c'è stata una processione di amministratori e sindaci, anche del Pd, che ci hanno supplicato di abolire il reato di abuso d'ufficio che crea la paura della firma e li espone a una serie di rischi di indagine che compromettono anche la carriera politica ma soprattutto compromette l'accelerazione delle procedure amministrative''. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

