Acceso o spento non fa differenza: ecco l’elettrodomestico che consuma a prescindere | Spiegati i salassi in bolletta

Il responsabile delle bollette dell’energia salate è solo uno: stacca subito la spina a questo apparecchio elettrico.

Bolletta, il responsabile numero uno delle spese di casa

Purtroppo ormai tutti gli italiani hanno imparato a fare i conti con i costi della bolletta, sempre più cari. Il motivo è una conseguenza dell’aumento generale dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale ha portato alle stelle le spese per i consumi di casa. Questa voce pesa tantissimo sul budget familiare, soprattutto nei mesi più caldi e più freddi dell’anno. Di certo le conseguenze del caro energia possono essere, in qualche misura, contenute se si mettono in atto scelte che consentono di ridurre i consumi.

Per poterlo fare occorre innanzi tutto capire quali sono gli apparecchi elettronici ed elettrici che assorbono di più e tentare di utilizzarli meno possibile per azzerare gli sprechi di energia o spegnerli quando non sono in uso. Uno in particolare sembra essere responsabile, più di tutti gli altri, delle spese per la corrente elettrica. Vediamo di quale si tratta.

L’elettrodomestico che consuma più di tutti

Il responsabile delle bollette da capogiro, purtroppo è un apparecchio che la maggior parte di noi tiene sempre acceso, o meglio, sempre collegato alla presa della corrente. Stiamo parlando del televisore. A quanto pare costa almeno 5 euro al mese di energia elettrica quando è acceso, ma l’aspetto più importante da tener presente è che assorbe tanto anche quando non lo si utilizza.

Una tv in stand-by infatti, consuma tra il 2,25% e il 5% dell’elettricità che consuma quando è in uso. Questo vuol dire che, anche se non la stiamo guardando, tenere la tv collegata alla presa corrente incide fino al 20 % sulla bolletta mensile, ovvero un consumo tra i 0,5 e i 3 watt. Per altro in un appartamento di 4 persone oggi ci sono in media tre televisori. Quindi, se si sta attenti a staccare la spina e a diminuire la luminosità degli apparecchi, si può ottenere un grosso risparmio mensile sulla bolletta dell’energia elettrica.