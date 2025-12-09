Acilia, nipote uccide la nonna a martellate: il caso Vitali riapre il tema del disagio mentale in famiglia

La mattina di sabato 6 dicembre, in un appartamento di via Giuseppe Molteni ad Acilia sud, la routine di una famiglia romana è stata spezzata da una violenza improvvisa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il trentenne Lorenzo Vitali ha colpito con un martello il compagno della madre, Flavio Rocca, e ha ucciso l’anziana nonna, Gabriella Armari, ottant’anni, che non avrebbe avuto neppure il tempo di reagire. L’uomo è stato fermato poco dopo dalla polizia, in stato di forte agitazione, al termine di una fuga durata poche ore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Omicidio ad Acilia, la ricostruzione degli investigatori

Vitali era arrivato a Roma dalla Svizzera pochi giorni prima, per un breve soggiorno. Aveva prenotato una stanza d'albergo non lontano da Acilia, ma sabato mattina ha deciso di tornare nella casa di famiglia usando le sue chiavi. In quell'istante in casa c'erano solo la nonna, già sveglia, e il compagno della madre che ancora dormiva. La madre, Patrizia Vannettelli, infermiera in servizio all'ospedale Sant'Eugenio, era uscita all'alba per il turno in reparto.

All’ingresso del nipote sarebbe seguito un diverbio immediato con l’anziana. È in quei minuti che, secondo gli atti d’indagine, l’uomo avrebbe afferrato un martello e colpito prima Rocca, sorpreso nel sonno, poi la nonna. I colpi sul compagno della madre hanno provocato la perdita di un orecchio e gravi lesioni a un occhio. L’uomo, in pigiama e scalzo, è riuscito però a fuggire nel pianerottolo, scendere in strada e rifugiarsi nel bar di fronte, dove i presenti hanno dato l’allarme a polizia e 118. Per lui i medici hanno confermato ferite importanti ma non tali da mettere in pericolo la vita.

Per la signora Armari, invece, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo delle pattuglie del Reparto volanti e degli uomini del commissariato di Ostia, l’ottantenne era riversa a terra, colpita ripetutamente alla testa. Le verifiche effettuate dagli agenti hanno accertato che, almeno negli ultimi tempi, non risultavano segnalazioni per liti in famiglia in quell’abitazione. L’unico precedente a carico di Vitali era una vecchia segnalazione per possesso di droga per uso personale.

Le parole di Lorenzo Vitali negli uffici della Squadra mobile

Fermato poche ore dopo in viale Giustiniano Imperatore, zona Garbatella, rintracciato anche grazie al localizzatore del cellulare, Vitali non ha negato le proprie responsabilità. Agli investigatori della Squadra mobile, guidata dal dirigente Roberto Pititto, avrebbe ripetuto frasi che danno la misura del suo stato di tensione: «Mi hanno sempre perseguitato. Ce l'hanno tutti con me. Mi deridevano. Venivo umiliato, dicevano che sono un nullafacente». Parole che gli inquirenti dovranno ora verificare, incrociando le versioni dei parenti, dei conoscenti e dei vicini.

Secondo quanto emerge dagli ambienti investigativi, il trentenne, padre di una bambina di tre anni che vive in Svizzera con la madre, viveva da tempo una condizione di fragilità personale, fatta di lavori saltuari, rapporti difficili in casa e un percorso di studi interrotto. Proprio su questo malessere prolungato si concentra il lavoro di chi indaga, nel tentativo di capire se ci fossero segnali ignorati o sottovalutati.

Disagio psicologico e assenza di cure: le parole della madre

La madre di Vitali, ascoltata a lungo in questura, avrebbe riferito che il figlio mostrava da tempo un disagio psicologico, fatto di sbalzi d’umore, incomprensioni e crisi improvvise, ma che negli ultimi mesi la situazione sembrava essersi stabilizzata. Non risultano però, dai riscontri effettuati finora, percorsi strutturati di cura. L’uomo non era preso in carico da servizi specialistici, non seguiva terapie documentate né assumeva farmaci prescritti.

Un quadro che riapre una questione ben nota agli operatori: il rischio che nuclei familiari già provati da problemi economici e relazionali restino soli di fronte a comportamenti difficili di un figlio adulto. In molti casi i parenti si abituano alla tensione domestica, la considerano quasi una componente inevitabile della vita quotidiana e finiscono per normalizzare urla, scatti di rabbia, gesti imprevedibili. Anche nel caso di Acilia, i conoscenti descrivono una famiglia che, pur consapevole del carattere problematico del giovane, sembrava rassegnata a conviverci.

Il quartiere di Acilia fra paura e richiesta di risposte

Nel bar dove Rocca ha trovato riparo, i testimoni raccontano ancora sotto forte emozione quei minuti concitati. Vedersi entrare un uomo in pigiama, insanguinato e ferito alla testa, ha generato panico fra i clienti abituali. La barista e un avventore hanno confermato che conoscevano di vista Lorenzo Vitali, che non viveva più stabilmente in quella casa ma tornava periodicamente in zona. Quando hanno compreso che la violenza era esplosa proprio al piano superiore, la preoccupazione per la sorte dell’anziana nonna è stata immediata.

Nel quartiere si parla sottovoce di quella porta chiusa, delle sirene, del via vai di pattuglie e ambulanze. Molti residenti, pur senza voler puntare il dito, chiedono più ascolto per chi segnala situazioni familiari complicate, più sportelli territoriali di salute mentale, percorsi di sostegno non solo per chi soffre ma anche per chi vive accanto a persone in difficoltà.

Il caso di Acilia mette al centro una realtà spesso nascosta: la fatica delle famiglie che ospitano in casa figli adulti con fragilità psichiche, senza riuscire a portarli stabilmente in un percorso di cura. Il fermo di Lorenzo Vitali per omicidio e tentato omicidio apre ora la strada a una lunga fase giudiziaria, durante la quale verranno disposte perizie, accertamenti, audizioni. Ma, oltre agli atti di indagine, resta una domanda di fondo che riguarda non solo questa storia: come intercettare prima segnali di sofferenza che, se ignorati, possono trasformare una casa in un luogo di terrore.