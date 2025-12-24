Acilia, stampava banconote false in casa con clienti in tutta Europa: arrestato tipografo clandestino

Un presunto laboratorio domestico capace di immettere banconote contraffatte in tutta l’eurozona, pagamenti gestiti con criptovalute e spedizioni pronte a partire come normali plichi postali. È lo scenario delineato dagli investigatori dell’Arma nell’operazione “Vulcano”, che ha portato all’arresto in flagranza di un 31enne residente nell’area di Acilia, ritenuto gravemente indiziato dell’allestimento di una stamperia clandestina per la produzione di euro falsi.

Operazione “Vulcano”, l’arresto ad Acilia e il plico da 7.300 euro in banconote false

Secondo quanto comunicato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, intervenuti con il supporto della Compagnia Carabinieri di Ostia e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma (Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave), il 31enne sarebbe stato fermato mentre stava perfezionando la spedizione di un plico contenente banconote false da 50 euro, per un valore complessivo di 7.300 euro.

Un passaggio che, nelle ricostruzioni investigative, confermerebbe la piena operatività della filiera: produzione, confezionamento, invio, incasso.

Operazione “Vulcano”, la “stamperia” in casa: computer, stampanti e progetti grafici

La perquisizione domiciliare avrebbe consentito lo smantellamento della stamperia clandestina, realizzata – sempre secondo gli inquirenti – all'interno dell'abitazione dell'indagato. Il presunto falsario viene descritto come un esperto informatico: elemento che, per gli investigatori, spiegherebbe l'uso di strumenti digitali e di perfezionamento grafico di livello elevato.

Nei computer utilizzati per i processi produttivi sarebbero stati trovati anche i cosiddetti "progetti grafici", ritenuti la matrice delle contraffazioni, utili a ricostruire metodi di stampa, standard qualitativi e "classi" di banconote riprodotte.

Operazione “Vulcano”, i pagamenti in crypto e il sequestro di contanti

Nel corso delle attività, i militari avrebbero sequestrato anche un “wallet elettronico” ritenuto strumentale ai pagamenti effettuati dalla clientela.

All’interno, criptovalute come litecoin e USDT per un controvalore indicato in circa 600 euro, sottoposte a sequestro con il supporto della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria. Sequestrata inoltre la somma di 21.000 euro in contanti, ritenuta presumibile esito del “cash-out”, cioè del cambio dei proventi illeciti in criptovaluta e del successivo rientro in denaro.

Operazione “Vulcano”, indagini da settembre e riscontri in Italia e all’estero

L'attività investigativa, avviata dal mese di settembre, avrebbe avuto un respiro internazionale, con il supporto di Europol e il coinvolgimento della polizia austriaca (Austrian Criminal Intelligence Service) e di quella spagnola (Brigada de Investigacion del Banco de Espana).

Gli inquirenti riferiscono che il presunto falsario, attivo sui social media, avrebbe prodotto ingenti volumi di banconote false da 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro, per un valore nominale complessivamente stimato in circa un milione di euro, alimentando una rete distributiva con terminali presenti nell’eurozona.

In questa cornice vengono richiamati alcuni riscontri lungo la catena: il 18 settembre 2025 in Austria sarebbe stato sequestrato un plico con una campionatura di banconote false destinate a un soggetto locale; il 19 settembre 2025 a Pesaro i Carabinieri avrebbero sequestrato 20 banconote false da 50 euro arrestando il destinatario; il 16 ottobre 2025 a Strambino (Torino) sequestrate 200 banconote false da 20 euro con arresto del destinatario; il 28 ottobre 2025 a Terni sequestrati plichi con 260 banconote false da 20 euro e 210 da 50 euro, con arresto del destinatario trovato anche con ulteriore denaro contraffatto per un controvalore nominale indicato in 36.000 euro.

Operazione “Vulcano”, cosa cambia: controlli, tracciamento e responsabilità penali

Il quadro restituito dagli investigatori mostra come, accanto ai canali tradizionali, la circolazione del falso punti su spedizioni rapide e sistemi di pagamento digitali, utili a rendere più complesso il tracciamento dei flussi economici.

Sul piano investigativo, il sequestro dei “progetti grafici” e dei dispositivi informatici potrà incidere sugli accertamenti tecnici, mentre i riscontri su plichi e destinatari già fermati in diverse città rafforzano l’ipotesi di una distribuzione strutturata.

Si precisa che i provvedimenti eseguiti costituiscono misure pre-cautelari personali e reali disposte nel corso delle indagini preliminari; avverso tali misure sono ammessi mezzi di impugnazione e la persona sottoposta a indagini è da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva.