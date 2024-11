Acqua ossigenata, l’hai sempre usata in modo sbagliato | Qui ti crea un DANNO irreversibile

Stai molto attento a non utilizzare in questa situazione l’acqua ossigenata. Rischi di creare un danno irreversibile. Ecco perché.

L’acqua ossigenata è diffusa principalmente per la sua azione disinfettate su piccole ferite della pelle o per altri tipi di escoriazioni e bruciature.

Questo perché l’acqua ossigenata, grazie alla sua composizione, è molto efficace contro batteri, virus e lieviti. Basta semplicemente applicarla sulla zona interessata più volte al giorno, fino a quando si avrà la guarigione completa della lesione.

Il suo utilizzo così comune è anche dovuto dalla quasi totale assenza di effetti collaterali e reazioni allergiche, quando viene utilizzata nel modo corretto. Per questo, anche in stati come quello di gravidanza o allattamento, può essere usata.

Tuttavia, molto importante, è anche conoscere le situazioni nelle quali il suo utilizzo è sconsigliato. Pertanto, in questo articolo vedremo le situazioni favorevoli e non.

Utilizzi alternativi dell’acqua ossigenata

Una prima cosa che va detta, è che in entrambi gli usi, personale e domestico, è consigliabile utilizzare l’acqua ossigenata a concentrazioni più basse. Inoltre, l’acqua ossigenata viene anche impiegata in ambito cosmetico come schiarente. Le sue proprietà sbiancanti sono in grado di schiarire i capelli, i denti e le unghie di mani e piedi.

Soffermandoci nell’ambito casalingo, l’acqua ossigenata viene utilizzata come disinfettante per pulire le superfici di cucina e bagno. Il suo utilizzo aiuta anche ad eliminare e prevenire la formazione di muffa e funghi su superfici esposte ad umidità come balconi o pareti. In cucina invece, questo prodotto, è fondamentale per pulire e disinfettare taglieri e altri utensili, dal piano cottura ai coltelli. Per quanto riguarda l’abbigliamento, in caso di tessuti ammuffiti o con macchie ostinate, basterà immergere i capi in una bacinella mescolando acqua ossigenata e acqua. Per eliminare le macchie più difficili, basta sfregare la macchia con un po’ di acqua ossigenata sul tessuto prima del lavaggio in lavatrice. Quando invece non bisogna utilizzarla? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Non utilizzare l’acqua ossigenata in questi casi

Ci sono delle situazioni, in cui ricorrere l’acqua ossigenata può procurare dei danni irreversibili. Per questo è molto importante conoscerli. Come detto in precedenza, in cucina e nel bagno, l’acqua ossigenata è molto utile. Tuttavia, come riporta la creator digitale Marzia Pensato, sul suo profilo Instagram, quello che però non va assolutamente fatto, è applicarla sulle superfici in metallo (acciaio, ferro, ecc.) poiché potrebbero corrodersi. Sconsigliato è anche l’utilizzo su marmo o pietre porose.

Circa gli aloni gialli dei capi bianchi o macchie di vino, frutta, caffè, sangue e cioccolato, l’acqua ossigenata aiuta a rimuoverla. Tuttavia, mai utilizzarla su capi colorati potrebbero sbiadirsi.