Acqua, questa è NOCIVA a livelli assurdi | Le sostanze interne sono super dannose, se la bevi ti aspettano al pronto soccorso

Bisogna prestare grande attenzione all’acqua che usiamo tutti i giorni per scopi alimentari. Esistono purtroppo alti livelli di tossicità

Se c’è un elemento al quale nessun essere umano è in grado di rinunciare, questo è l’acqua. È indispensabile per curare l’igiene personale e in generale per la nostra salute. Non c’è medico al mondo che non consigli ad ognuno di noi di bere un certo quantitativo di acqua nel corso della giornata.

Dobbiamo però essere a conoscenza del fatto che non tutta l’acqua potabile è benefica per il nostro organismo. Facciamo riferimento sia a quella del rubinetto che a quella minerale che compriamo abitualmente in bottiglia.

Esistono infatti accurate ricerche portate avanti dai migliori scienziati in circolazione secondo le quali parecchie marche di acqua minerale contengono pericolosi pesticidi. Ma neanche chi fa abitualmente uso di acqua potabile del rubinetto può considerarsi al sicuro.

Anche in quel tipo di acqua sono infatti presenti delle sostanze tossiche che è opportuno evitare il più possibile. Questo però non deve impedirci di bere, anzi. È proprio il Ministero della Salute a riconoscere come fondamentale il consumo giornaliero di acqua in quantità che variano in base allo stile di vita e alle abitudini dei singoli individui.

Acqua, la scoperta è agghiacciante: tutti i dettagli

Tutto ruota intorno alla qualità dell’acqua che siamo soliti assumere. E da questo punto di vista dobbiamo sapere che non sempre l’acqua fa bene alla nostra salute, tutt’altro. Lo dimostra una recente ricerca in merito alle principali marche in commercio in Italia, un’indagine che ha evidenziato la presenza di pesticidi nell’acqua minerale.

Com’è noto esiste da tempo un processo di disinfestazione dell’acqua, processo necessario per renderla potabile. Purtroppo però questo stesso procedimento genera il formarsi di un altro agente contaminante che è stato individuato nell’anione coronatami.

Acqua, uno scenario agghiacciante: come siamo messi in Italia

Questa pericolosa sostanza è stata trovata soprattutto negli Stati Uniti con livelli che in certi casi hanno raggiunto la quantità di 100 milligrammi per litro, superando i valori fissati dalla legge che variano tra i 60 e gli 80 milligrammi per litro.

Questa scoperta rischia di avere conseguenze a livello globale soprattutto in determinati Paesi. Tra questi anche l’Italia, dove il processo di disinfestazione dell’acqua potabile con la clorammine avviene da parecchi anni. Secondo le suddette ricerche però l’acqua prodotta nel nostro Paese è ancora considerata tra le più sicure.