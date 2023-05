Acquacoltura, Dell’Acqua: “Investimenti strategici per tutela biodiversità del Garda”

(Adnkronos) – "Il Lago di Garda ha una specificità che è quella delle piccole produzioni, che vanno salvaguardate perché contribuiscono al mantenimento della biodiversità del bacino lacustre. Questo è ciò che sta cercando di fare la Regione Veneto in sinergia con i pescatori e gli imprenditori locali, portando piccoli investimenti strategici”. Lo ha detto il direttore di Veneto Agricoltura e commissario nazionale all’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, a margine del convegno “Stato dell’arte e progetti futuri” promosso da PescAgri, l’associazione dei pescatori Italiani, a sua volta sostenuta da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura, e organizzato nell’ambito del progetto “PescAgri che vogliamo!” finanziato dal Masaf. “Stiamo infatti aiutando il Comune di Peschiera Del Garda con un progetto per l’alborella – ha continuato Dell’Acqua – bisogna infatti pensare alla catena alimentare che parte appunto dai pesci più piccoli. Con la provincia di Verona, invece, ci stiamo occupando dell’incubatoio di Bardolino”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

