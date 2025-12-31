Ad Artena nasce il campus internazionale “Cross Polo Sound”: una settimana di musica e arti

Dal 2 al 9 gennaio 2026 Artena diventa un laboratorio culturale grazie a “Cross Polo Sound”, campus universitario dedicato alla musica e alle arti contemporanee. L’iniziativa è promossa dal Polo Musicale Artena e finanziata da DiSCo Lazio, con il patrocinio del Comune di Artena e la collaborazione del Conservatorio “Licinio Refice” e di ASSPI – Associazione Partite Iva Artena. In arrivo studenti universitari italiani e statunitensi, in particolare dal Queens College di New York, per un’esperienza intensiva che unisce formazione, scambio culturale e produzione artistica, con eventi aperti al pubblico e a ingresso libero presso il Granaio Borghese di Artena. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

