Dal 5 al 7 settembre 2025 Ostia ospiterà la 102ª tappa dell’International Street Food, uno degli appuntamenti gastronomici più seguiti in Italia. L’evento, che si terrà in Piazza Magellano (al Curvone), rappresenta una delle tappe più attese della 9ª edizione della rassegna ideata e organizzata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada).

Gli orari previsti sono dalle 18:00 alle 24:00 di venerdì 5 settembre e dalle 12:00 alle 24:00 nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ostia capitale dello Street Food

La tappa lidense avrà un rilievo particolare: durante la manifestazione saranno realizzate le riprese della trasmissione “Il Trono del Gusto”, che andrà in onda su Rai 2 a partire da sabato 20 settembre 2025 alle ore 9.45, per un ciclo di otto puntate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una scelta che conferma l’International Street Food come evento di rilevanza nazionale e che porterà nelle case degli italiani non solo i piatti e le tradizioni, ma anche le atmosfere e le storie di un viaggio gastronomico che nel 2025 toccherà oltre 200 località italiane fino a novembre. Panino con il polipo

Tre giorni di sapori dal mondo

Per tre giorni Ostia diventerà un grande palcoscenico del gusto. Food truck italiani e internazionali animeranno la piazza con un’offerta che spazia dal dolce al salato, dal Mediterraneo alle cucine di altri continenti.

Tra le specialità che si potranno degustare figurano: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Kurtos ungherese , dolce fragrante e scenografico;

, dolce fragrante e scenografico; Smash burger , caratterizzato dalla cottura della carne direttamente sulla piastra;

, caratterizzato dalla cottura della carne direttamente sulla piastra; Pesce fritto mediterraneo , croccante e dorato;

, croccante e dorato; Pulled pork , carne di maiale sfilacciata e speziata;

, carne di maiale sfilacciata e speziata; Bombette pugliesi , piccoli involtini di carne ripiena;

, piccoli involtini di carne ripiena; Hamburger di cinta senese, preparati con carne pregiata.

La piazza sarà pervasa dai profumi della paella argentina e degli immancabili arrosticini abruzzesi, oltre a piatti tipici della tradizione siciliana e greca. Non mancheranno i celebri fritti di Don Fritto, il panino con il polpo, la porchetta di Ariccia e naturalmente la pizza, simbolo indiscusso della cucina italiana.

Birrifici artigianali e abbinamenti

Ad accompagnare le proposte culinarie ci sarà una selezione di birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, con etichette scelte per valorizzare i diversi abbinamenti gastronomici. Un’occasione per scoprire birre di qualità e conoscere realtà produttive che puntano sull’innovazione senza rinunciare alla tradizione.

Qualità e sicurezza all’International Street Food

L’International Street Food si distingue non solo per la varietà delle cucine rappresentate, ma anche per l’attenzione ai valori che ne sostengono l’organizzazione: qualità delle materie prime, eccellenza delle proposte, rispetto delle norme igienico-sanitarie e valorizzazione della cultura gastronomica.

Come sottolineato da Alfredo Orofino, l’obiettivo della manifestazione è quello di unire pubblico e territorio, trasformando ogni tappa in un’occasione di festa e di scoperta. Street Food

Alfredo Orofino: “Per Ostia sarà una tappa memorabile”

«Tornare a Ostia con la 102ª tappa dell’International Street Food è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Orofino – ma quest’anno lo è ancora di più grazie alle riprese della trasmissione Il Trono del Gusto, che andrà in onda su Rai 2 dal 20 settembre. È un’opportunità straordinaria per raccontare non solo i piatti e le tradizioni, ma anche le emozioni e le persone che animano la manifestazione. Per Ostia sarà una tappa memorabile, capace di rafforzare ancora di più il legame tra pubblico e territorio».

Orofino ha sottolineato come la visibilità televisiva rappresenti un riconoscimento importante: «Essere presenti su una rete nazionale significa portare nelle case degli italiani l’essenza del nostro lavoro, la passione degli chef di strada e la ricchezza culturale che lo street food rappresenta. L’entusiasmo del pubblico e il riconoscimento televisivo sono per noi la più grande soddisfazione». LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un evento che unisce cultura e convivialità