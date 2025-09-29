MENU
Addio al Dottor Gianluca Liotta, pilastro della Chirurgia a Palestrina

Sui social media si moltiplicano i messaggi di cordoglio e ricordi personali del Dottor Gianluca Liotti, prematuramente scomparso
Equipe unità di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Palestrina, al centro il dottor Gianluca Liotta
Equipe unità di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Palestrina, al centro il dottor Gianluca Liotta (Dal sito insalutenews.it)

La notizia della scomparsa del dott. Gianluca Liotta, primario dell’Unità di Chirurgia Generale e d’Urgenza all’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità sanitaria locale. Un annuncio dato ufficialmente dalla Asl Roma 5 che ha suscitato commozione e affetto nei confronti di un uomo ricordato per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro.

E’ morto il Dott. Gianluca Liotta, il “gigante buono”: ricordi degli allievi

Sui social media si moltiplicano i messaggi di cordoglio e ricordi personali, come quello di Saverio Cerasari, uno dei suoi giovani allievi, che affida a Facebook parole toccanti: “Hai creduto in me sempre… Siamo comodi sulle spalle di un gigante buono come te.” Un riconoscimento condiviso da molti che hanno avuto la fortuna di lavorare al fianco di questo illustre chirurgo, riporta il quotidiano online “la Repubblica”.

Primario di Chirurgia dell’Ospedale di Palestrina, il Dottor Liotta, un “professionista di grande valore”

La carriera del dottor Liotta è stata segnata da successi importanti nell’ambito della chirurgia oncologica e d’urgenza. “Professionista di grande valore”, come sottolinea una nota ufficiale della Asl, ha contribuito con passione allo sviluppo di tecniche innovative e migliorato significativamente l’assistenza ai pazienti nel territorio.

Il ricordo delle colleghe del Dott. Gianluca Liotta

In molti si sono espressi pubblicamente per ricordare il medico. Tra loro anche Valentina Silvi, che lo ha descritto come “un dottore d’eccellenza” dotato di sensibilità straordinaria. Anche Alessandra Mattei ne ha parlato con affetto: “Grande professionista, un dispiacere immenso”, si legge sulle pagine online de “la Repubblica”.

Il lato umano del Dottor Liotta oltre le competenze professionali

Nonostante le sue notevoli capacità professionali, ciò che emerge dai ricordi di chi lo conosceva è l’immagine di un uomo umile e generoso. Il Direttore generale della ASL Roma 5, dott. ssa Silvia Cavalli, ha evidenziato come il dottor Liotta sapesse coniugare competenza e umanità, portando avanti progetti essenziali per la comunità locale e ricordando la sua instancabile passione per la medicina. Alla famiglia Liotta vanno le condoglianze sentite da parte della direzione dell’ospedale di Palestrina e dell’intero staff sanitario, ha dichiarato il Direttore generale Silvia Cavalli.

© Riproduzione riservata
 
