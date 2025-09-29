Addio al Dottor Gianluca Liotta, pilastro della Chirurgia a Palestrina

La notizia della scomparsa del dott. Gianluca Liotta, primario dell’Unità di Chirurgia Generale e d’Urgenza all’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità sanitaria locale. Un annuncio dato ufficialmente dalla Asl Roma 5 che ha suscitato commozione e affetto nei confronti di un uomo ricordato per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

E’ morto il Dott. Gianluca Liotta, il “gigante buono”: ricordi degli allievi

Sui social media si moltiplicano i messaggi di cordoglio e ricordi personali, come quello di Saverio Cerasari, uno dei suoi giovani allievi, che affida a Facebook parole toccanti: “Hai creduto in me sempre… Siamo comodi sulle spalle di un gigante buono come te.” Un riconoscimento condiviso da molti che hanno avuto la fortuna di lavorare al fianco di questo illustre chirurgo, riporta il quotidiano online “la Repubblica”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Primario di Chirurgia dell’Ospedale di Palestrina, il Dottor Liotta, un “professionista di grande valore”

La carriera del dottor Liotta è stata segnata da successi importanti nell’ambito della chirurgia oncologica e d’urgenza. “Professionista di grande valore”, come sottolinea una nota ufficiale della Asl, ha contribuito con passione allo sviluppo di tecniche innovative e migliorato significativamente l’assistenza ai pazienti nel territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ricordo delle colleghe del Dott. Gianluca Liotta

In molti si sono espressi pubblicamente per ricordare il medico. Tra loro anche Valentina Silvi, che lo ha descritto come “un dottore d’eccellenza” dotato di sensibilità straordinaria. Anche Alessandra Mattei ne ha parlato con affetto: “Grande professionista, un dispiacere immenso”, si legge sulle pagine online de “la Repubblica”.

Il lato umano del Dottor Liotta oltre le competenze professionali