Addio Bancomat, stanno smantellando tutti gli sportelli: per prendere i soldi ci sarà solo un modo: italiani in preda al panico

Sportelli bancari in chiusura - Fonte Pixabay - Ilquotidianodellazio.it

Gli sportelli bancari subiranno un importante rivoluzione e molti di questi spariranno per sempre. Ecco cosa accadrà e tutti i dettagli

Prelevare denaro in contati è una di quelle azioni che rientra a pieno nella nostra quotidianità e che può essere compiuta in qualsiasi momento recandosi semplicemente ad un qualsiasi sportello.

Tuttavia, in particolare negli ultimi anni, le metodologie di pagamento hanno subito una vera e propria trasformazione. Sempre più persone infatti, preferiscono pagare con carta anziché in contanti essendo questo un modo più pratico e soprattutto veloce.

Inoltre, con le ultime tecnologie, oggi è possibile effettuare un pagamento semplicemente avvicinando il proprio telefono al pos senza quindi sentirsi necessariamente obbligati ad avere soldi liquidi con sé.

Secondo le recenti notizie tra l’altro, in Italia ed anche in altri paesi d’Europa, è in atto la chiusura di moltissimi sportelli bancari. Rispetto a qualche anno fa si assiste infatti ad un calo sempre maggiore degli sportelli Atm.

Moltissimi sportelli bancari chiusi, quello che sta accadendo

Ormai tale pratica sta prendendo sempre più piede e l’ultima banca in ordine di tempo che ha deciso di smantellare i suoi sportelli e le casse automatiche è la Ing. Ciò però non vuol dire che non si potrà più prelevare denaro ma che lo si dovrà fare presso i Bancomat di altre ai costi del proprio contratto.

Pertanto, gli assegni si potranno continuare a versare ma andranno inviati per posta alla Ing. L’utilizzo sempre minore del contante e l’aumento dei pagamenti digitali porterà proprio a far scomparire del tutto gli sportelli automatici. Sicuramente, questo comporterà diversi disagi a moltissimi correntisti soprattutto a quelli più anziani che non sono così pratici con i programmi digitali.

Alcuni consigli in vista della chiusura Bancomat in Italia

Dato il nuovo scenario che si prospetta e che vede la chiusura di altri sportelli Atm, SosTariffe invita a seguire alcuni suggerimenti. Il primo si riferisce al caso in cui la nostra banca non metta a disposizione gli sportelli automatici. In tale situazione conviene effettuare pochi prelievi e di importo alto, così si eviteranno di pagare più volte le commissioni Atm.

Consiglia poi di preferire principalmente i pagamenti con la carta di debito/credito o con lo smartphone. Questo mediante wallet come Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Questi ultimi, infatti, prevedono commissioni. Consiglia inoltre di valutare l’apertura di un nuovo conto corrente con una banca online dove solitamente i prelievi costano zero euro. Infine suggerisce di scegliere un nuovo conto corrente con una banca che abbia abbastanza filiali nella città in cui si vive. In questo modo si eviteranno i costi extra delle commissioni.