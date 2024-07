Addio Belen, lo storico ex pronto a risposarsi | ‘Ecco chi è la fortunata’: una bellezza più unica che rara

Per Belen Rodriguez è arrivata la notizia più amara: il suo ex all’altare. Questa non se la sarebbe mai aspettata.

Doccia fredda per la modella argentina: mentre lei ha annunciato l’inizio della nuova collaborazione professionale, il suo vecchio amore è convolato a nozze.

Ne aveva parlato in tv in una commovente intervista rilasciata nel salotto di Mara Venier, a Domenica In. Aveva rivelato dei presunti tradimenti e dei dettagli della relazione complicata, e poi naufragata, ma, nonostante tutto, non avrebbe mai potuto immaginare una novità del genere.

Scopriamo che cosa è successo e qual è stato il grande passo dell’ex fidanzato della conduttrice televisiva più chiacchierata degli ultimi mesi.

Belen Rodriguez, la notizia inaspettata sul matrimonio dell’ex marito

Belen Rodriguez ha vissuto un’intensa vita sentimentale negli ultimi anni, soprattutto da quando, circa due anni e mezzo fa, ha riallacciato i rapporti con il suo ex marito Stefano De Martino. Il conduttore Rai e la modella argentina hanno ricominciato a fare coppia fissa, fino a quando poi, esattamente un anno fa, hanno deciso di separarsi, di nuovo.

I retroscena della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati resi noti dai diretti interessati, in diverse televisive. La conduttrice ha alzato il sipario sui presunti tradimenti del partner, mentre Stefano De Martino ha dichiarato che il suo matrimonio non è finito per un tradimento. Adesso per entrambi però c’è aria di novità. Belen Rodriguez ha appena annunciato di essere pronta a ricominciare la propria carriera televisiva, questa volta non più presso le reti Mediaset ma con Discovery, e anche Stefano De Martino intanto ha fatto un passo molto importante. Scopriamo di che cosa si tratta.

Con chi convola a nozze Stefano De Martino

Stefano De Martino continua a essere uno dei conduttori Rai più gettonati, e intanto si è misurato anche con una prova attoriale. L’ex ballerino e allievo di Amici infatti, è il protagonista del film dal titolo Il giorno più bello, remake della commedia francese diretta nel 2017 da Olivier Nakache ed Éric Toledano. Il film, oltre a segnare il debutto di Stefano De Martino sul grande schermo, è anche la prima opera di Andrea Zalone alla regia.

Nella sua prima esperienza cinematografica, Stefano De Martino interpreta i panni di un neosposo, che convola a nozze con l’attrice Fiammetta Cicogna, la quale interpreta i panni di Chiara. Dunque per ora le nozze dell’ex di Belen Rodriguez sono solo sul set, ma chissà che cosa potrebbe accadere in futuro.