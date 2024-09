Addio bolletta della corrente: ecco il trucco per illuminare casa | Non spendi nemmeno un euro

Se non ne puoi più di restare al verde a causa della bollette della corrente, abbatti i costi con questo metodo infallibile.

Se fai così potrai dire, finalmente, addio alle spese salate legate ai consumi di energia elettrica.

La bolletta della corrente d’ora in poi non sarà più un problema: ecco come fare a spendere la metà per la luce.

Non è necessario pagare ogni mese un conto da capogiro per l’energia elettrica, con il trucchetto giusto

Bolletta della corrente, la soluzione per dimezzare le spese

Il caro energia è ormai sotto gli occhi di tutti e, purtroppo, la situazione per ora non sembra essere destinata a migliorare. Si tratta dell’amara conseguenza dell’aumentare dei prezzi delle materie prime e dell’inflazione, che ha fatto crescere di parecchio il costo di tanti beni e servizi di prima necessità.

Di certo però non si può tenere la luce spenta in pieno inverno e non si può staccare il frigorifero per ridurre l’ammontare mensile della bolletta della corrente. Eppure, qualche stratagemma ingegnoso, può risultare utile a contenere, almeno in parte, i costi dell’energia elettrica. Scopriamo un metodo fai da te che risolve il problema dell’illuminazione in alcuni particolari tipi di locali.

Come abbattere i costi senza inquinare l’ambiente

Il rimedio intelligente per riuscire, finalmente, ad abbattere i costi esiste davvero ed è anche particolarmente economico e perfino ecologico. Si tratta di utilizzare una lampada solare. La lampada a energia solare può essere anche realizzata in casa, seguendo pochi e semplici passaggi. Chi l’ha costruita per la prima volta, un meccanico di origini brasiliane di nome Alfredo Moser, aveva l’esigenza di illuminare un locale di sgombero e così ha deciso di sfruttare a suo favore il fenomeno della rifrazione dell’acqua. La luce che colpisce l’acqua devia il suo percorso, questo vuol dire che si può riuscire a illuminare l’interno di una casa con i raggi solari. Moser ha realizzato dei piccoli fori sul tetto e poi ha inserito al loro interno delle bottiglie di plastica, piene di acqua e ammoniaca.

Le bottiglie utilizzate da Moser sono diventate in un attimo delle fonti di luce a costo zero. Di certo è un metodo che fa risparmiare tanti soldi, anche se può essere applicato a stanzini mansarde e posti in cui è possibile creare dei fori, senza danneggiare l’immobile. Esistono però tante altri piccole buone abitudini per risparmiare energia elettrica anche nelle case tradizionali, dall’utilizzo di lampade ad hoc fino al semplice gesto di spegnere tutte le luci che non sono necessarie e di staccare le prese di elettrodomestici e apparecchi che non sono in uso. Ciascuno di questi comportamenti virtuosi, se attuato con costanza, consente di abbattere un po’ anche i costi della bolletta della corrente.