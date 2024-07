Addio Canone RAI, finalmente il giorno della liberazione: devi soltanto firmare un foglio | Puoi non pagarlo ma a queste condizioni

Finalmente è arrivata la notizia che farà esultare tutti i cittadini italiani: facendo così si può dire addio al Canone Rai.

Non sarai più tenuto a versare l’imposta obbligatoria alle reti del servizio pubblico nazionale: firma questo modulo e risparmia decine e decine di euro l’anno.

Se sei stufo di pagare il canone Rai pur guardando pochissime volte la tv, e magari senza neppure collegarti ai canali Rai, fai così e non verserai mai più un euro.

Liberati del Canone Rai: ecco che cosa puoi fare per evitare di continuare a dare soldi alla tv di Stato. A fine anno avrai risparmiato un bel po’.

Canone Rai, così smetti di pagarlo per sempre

Il Canone Rai è una tassa che tutti coloro che risiedono in Italia sono tenuti a pagare dal lontano 1938. Si tratta di un’ imposta applicata a chiunque sia in possesso di un televisore, o un apparecchio adatto alla ricezione delle radio audizioni TV da quando è stata emanata per la prima volta la legge che ha introdotto questa imposta in Italia ad oggi, sono cambiati molti aspetti, sia attinenti alla normativa che alla fruizione stessa della televisione, oggi soprattutto on demand.

Uno dei più recenti è stato la conseguenza della manovra economica 2024 e la novità più importante concerne il costo del Canone RAI, che è stato ridotto di venti euro all’anno, arrivando così a 70 euro euro annui. Per fortuna però ci sono anche dei cittadini che hanno avuto finalmente la possibilità di non pagare affatto il canone RAI 2024. L’esenzione sarà prevista anche per il prossimo anno. Vediamo a chi spetta e come fare per aggirare l’obbligo di pagamento del Canone Rai.

L’esenzione dell’imposta versata al servizio pubblico italiano per il 2025

A essere esentati possono essere i cittadini con i seguenti requisiti:

anziani che hanno compiuto 75 anni , se con reddito inferiore a 8.000 euro;

militari in servizio presso le Forze Armate Italiane, case del soldato e sale convegno delle forze armate .

. militari che hanno una cittadinanza straniera e che sono arruolati nelle forze Nato;

agenti diplomatici e consolari.

La richiesta va inoltrata entro il 31 gennaio del 2025 per poterne usufruire per tutto l’anno, oppure entro il 30 giugno 2025 per aver diritto all’esenzione del Canone Rai solo nel secondo semestre dell’anno. La domanda va inviata compilando l’apposito modulo che si trova sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, che va spedito a mezzo pec all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, o tramite raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.