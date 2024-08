Addio Carlo Conti, fulmine a ciel sereno | A 6 mesi dal Festival di Sanremo la notizia improvvisa: purtroppo è UFFICIALE

Carlo Conti non poteva aspettarselo, ma ormai è ufficiale: che addio doloroso

Volto della Rai da tanti anni, Carlo Conti è uno di quei conduttori sui quali l’azienda punta quando c’è un momento di difficoltà o di incertezza. Il Festival di Sanremo 2025, il prossimo che verrà, ha in effetti suscitato qualche problema per quanto riguarda la scelta del conduttore e direttore artistico: dopo i tanti anni di Amadeus, che ha portato all’evento fascino e fama come non accadeva da molti anni, trovare il suo successore non è stato affatto facile.

Dopo tanto chiacchiericcio, spesso infondato, la notizia è quindi uscita in modo ufficiale: a condurre il Festival di Sanremo 2025 sarà Carlo Conti, conduttore non nuovo a questa esperienza ma sulle cui spalle di fatto grava una responsabilità decisamente importante. A sei mesi dall’inizio dell’evento, però, per il noto conduttore è arrivata una notizia d’addio che di certo non si poteva aspettare e che, in effetti, cambia un po’ le carte in tavola: è ufficiale.

Carlo Conti non può crederci: addio

Oltre al Festival di Sanremo 2025, che già lo sta tenendo impegnato con l’ascolto delle canzoni che gli sono giunte come candidate, Carlo Conti è al lavoro anche sui diversi programmi che conduce durante l’anno. Uno dei più longevi e dei più seguiti è Tale e Quale Show, quello che vede alcuni VIP cimentarsi nell’imitazione di alcuni dei cantanti più famosi della storia, grazie all’aiuto di coach preziosi e di truccatori e parrucchieri magici. Proprio in merito a questo programma, nelle ultime ore per Carlo Conti c’è stata una batosta che sarà difficile da riparare: Loretta Goggi ha deciso di abbandonare il ruolo da giurata, per stare più vicina alla famiglia e al suo pronipote.

Al momento si vocifera che al suo posto arriverà la vulcanica Alessia Marcuzzi anche se, tra gli addetti ai lavori, c’è ancora un po’ di “lutto” per l’uscita di scena della Goggi. A parlarne è stato anche Malgioglio, che ha detto che gli dispiace soprattutto perché con lei aveva una bella intesa.

Addio dopo tredici anni

Sebbene sembri sempre ieri, di fatto Loretta Goggi ha fatto parte della giuria di Tale e Quale Show per tredici anni.

A 73 anni, però, dopo la lunga carriera che ha vissuto come cantante, imitatrice ed attrice, ha sentito il bisogno di prendersi una pausa, anche per via della “...creatura che mi ha riempito le giornate, i pensieri ed il mio cuore” come ha scritto lei stessa su Instagram.