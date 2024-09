Addio display auto, l’annuncio è da non credere | Sembravano utilissimi ma c’è un ‘ma’

Sembrava impossibile eppure è ormai ufficiale, dovremo dire addio ai display in auto. Tutti i dettagli della notizia

Per la maggior parte degli automobilisti la propria auto è quasi una seconda casa. Gli ultimi modelli in particolare, sono dotati di così tanti comfort che i guidatori si sentono davvero a loro agio.

Viaggiare con un veicolo che abbia tutti gli strumenti necessari per rendere il viaggio comodo è sicuramente un grande vantaggio, soprattutto per chi deve affrontare lunghi percorsi stradali.

L’avanzamento tecnologico infatti, ha consentito di avere accesso ad una serie di utilità che in passato sembravano così lontane ed impossibili. Facendo giusto un esempio, si pensi al navigatore in auto che permette di raggiungere qualsiasi luogo in modo facile e veloce senza doversi necessariamente affidarsi a segnali stradali delle volte, anche poco chiari.

Eppure, sembrerà strano ma i veicoli che possiedono alcuni nuovi dispositivi presto dovranno dire addio a questi. E’ il caso proprio degli schermi digitali. Ora vi starete chiedendo sicuramente il motivo, beh, continuate a leggere e capirete meglio cosa sta alla base di questa decisione.

Schermi digitali sono davvero così utili?

Sebbene le auto di nuova generazione siano sempre più munite di schermi digitali, molti automobilisti sostengono che sia troppo esagerata questa tendenza, in particolare l’aggiunta di display dedicati al passeggero (come osservato durante le recenti presentazioni di Audi Q5 e Audi A6 e-tron). Secondo uno studio, gli utenti ritengono superflui questi extra, soprattutto dato che la maggior parte delle auto viaggia con un solo conducente a bordo. Ad essere apprezzata è solo lo schermo centrale, ritenuto fondamentale per l’uso di app come Android Auto e Apple CarPlay. Scopriamo meglio cosa hanno detto gli automobilisti con il sondaggio.

Tuttavia, l’introduzione dei display nelle auto è stata ideata per soddisfare due requisiti. Uno, riguarda l’avanzamento tecnologico che tecnologico che associa il numero di display all’idea di innovazione. L’altro la volontà di offrire un’esperienza di infotainment sempre più simile a quella di uno smartphone. In tal senso, l’industria automobilistica forse, potrebbe aver esagerato in tal senso. Alcune case produttrici stanno addirittura progettando nuovi airbag che permettano di montare schermi sul volante.

Display in Auto, il sondaggio dice no

Un recente studio avviato da J.D. Power, pare che si sia raggiunto il punto di saturazione e che gli utenti non sembrano essere contenti di questi plus.

Nello specifico, una delle tendenze attuali nelle auto di nuova generazione è l’aggiunta di un display dedicato esclusivamente al passeggero, presente ad esempio nella nuova Audi Q5. Lo studio mostra come i consumatori considerano questo “schermo passeggero” un’aggiunta non necessaria.