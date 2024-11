Addio Frigorifero, ecco l’alternativa ecologica e gratuita | A fine anno il risparmio è pazzesco

Se stavi cercando un’alternativa economica ed ecologica al tradizionale frigorifero, ora sei nel posto giusto!

L’elettrodomestico più usato nelle cucine italiane e non solo è anche uno di quelli che assorbe più energia elettrica.

Se non vuoi più spendere tutto lo stipendio per il tuo frigorifero, metti in atto questa strategia alternativa.

Fai una scelta intelligente e abbatti i costi legati al frigorifero di casa: a consigliarlo è stato uno dei massimi esperti di cucina.

Il risparmio così è assicurato e ottieni lo stesso risultato che avresti riponendo cibi e bevande al fresco del tuo elettrodomestico.

Frigorifero, l’alternativa economica ed ecologica

Il frigorifero è uno di quegli apparecchi che tutti hanno in casa e che non rientra mai nella lista degli elettrodomestici a cui fare attenzione per provare a risparmiare. Per tanti altri si consiglia di staccare la presa della corrente o di utilizzare funzioni smart per contenere i consumi ma il frigorifero fa eccezione. Si tratta di un elettrodomestico acceso 24 ore su 24 che assorbe parecchi Watt. Per capire quanto si spende per il frigo basti sapere che il consumo medio va dai 1 ai 2 kWh al giorno. Chiaramente il consumo dipende anche dalla classe di efficienza energetica.

Ad ogni modo nessuno penserebbe mai di provare ad abbattere i costi della bolletta della corrente intervenendo sul consumo del frigo. Invece un grande esperto di cucina ha dichiarato che si può anche vivere senza. Cerchiamo di fare chiarezza.

Il parere inaspettato dell’esperto di cucina

Lorenzo Cogo, un nome che di certo conoscerete molto bene se siete appassionati di cucina, ha dichiarato che il cibo di buona qualità non ha necessità di essere conservato per forza in frigorifero. Lo chef di Masterchef alla redazione di Gambero Rosso ha ricordato che prima dell’avvento dei dispositivi elettrici il cibo veniva conservato tramite metodi alternativi. Si tratta dell’essiccazione, della salatura, dell’affumicatura e di quel variegato insieme di metodi messi a punto per trattare il cibo con la cottura o con altri processi chimici naturali che ne bloccano il deperimento.

Secondo Lorenzo Cogo è stato il consumismo a determinare la diffusione del frigorifero come necessità e questo ha tolto ai consumatori la consapevolezza e la conoscenza del cibo stesso. Per evitare di usare il frigorifero occorre però adoperarsi per tenere il cibo in dispensa o imparare a creare da soli degli alimenti freschi. Il giovane chef ad esempio, ha sottolineato che se a colazione si opta per il latte di mandorla anziché per quello vaccino, si può creare semplicemente frullando mandorle e acqua.