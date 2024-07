Addio Grande Fratello, la notizia è appena venuta a galla | UFFICIALE: milioni di telespettatori trafitti nel cuore

Telespettatori italiani delusi dalla brutta notizia. Purtroppo è ufficiale, le speranze sono finite

Quello che è accaduto nei giorni scorsi ha dell’incredibile: è sfumato il sogno di migliaia di telespettatori, che avrebbero seguito il reality show solo per vedere lui.

Si aspettavano di trovarlo a settembre nella casa più spiata d’Italia e invece l’accordo con gli autori del Grande Fratello è saltato.

Scopriamo che cosa è successo e quale dei protagonisti della prossima stagione del reality show di Mediaset ha deciso di dare forfait.

Grande Fratello, addio all’accordo con l’attore che sarebbe dovuto entrare a settembre

Ci siamo, tra pochi mesi ripartirà il Grande Fratello. Per il momento non c’è ancora una data ufficiale ma quel che è certo è che è stato confermato come conduttore Alfonso Signorini, e come inviata social, forse, ci sarà di nuovo Rebecca Staffelli. Chiaramente, gli autori di Canale 5 si stanno preparando già per mettere insieme i nuovi VIP e Nip e tutti i volti del casting.

Anche per la prossima stagione infatti, la redazione di Mediaset ha deciso di riproporre il format dello scorso anno, e dunque vedremo personaggi famosi convivere con persone comuni nella casa più spiata d’Italia. Tra i probabili concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo era stato fatto il nome di un attore straniero, amatissimo dal pubblico italiano che però, a quanto pare, ha deciso di dare forfait. Come si legge su Novella 2000 avrebbe dato ad Alfonso Signorini, il due di picche. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è successo.

Ridge di Beautiful ha dato forfait

A lanciare il rumors sul Grande Fratello è stato Giuseppe Candela, attraverso il periodico di gossip e spettacolo Dagospia. Stando a quanto si legge sulle pagine della testata, il noto volto che avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello 2024 2025 è molto popolare, ed è famoso per il grande pubblico internazionale come Ridge di Beautiful, questo è infatti il nome del famoso personaggio che ha interpretato nella soap opera americana. La serie tv è andata avanti per dei decenni, riscuotendo, a ogni edizione, un enorme successo di share.

Data la sua popolarità, probabilmente l’attore americano ha chiesto un cachet troppo alto e il budget investito da Mediaset per il reality show probabilmente non sarebbe stato sufficiente ad accogliere le richieste di compenso di Ridge. Dunque Ronn Moss, vero nome dell’attore, non attraverserà la porta rossa del loft di Cinecittà: è saltata la sua partecipazione al programma. Ora non resta che aspettare di sapere chi saranno i VIP e i Nip della prossima edizione del Grande Fratello.