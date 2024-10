Addio insonnia, scoperto il trucco per un sonno rapidissimo | Serve soltanto un cuscino

Se soffri di insonnia con questo trucco riuscirai finalmente a risolvere questo disturbo. Ti servirà soltanto un cuscino!

Sono tantissime le persone che ogni notte non riescono a trovare sonno, si lamentano e controllano continuamente cellulare o orologio. In realtà avrebbero solo un desiderio: provare a dormire senza fatica.

Eppure, solo in Italia, ad essere colpiti da questa problematica sono ben 13 milioni di persone, con una preferenza marcata per le donne e per chi è un po’ avanti negli anni. Insomma un disturbo alquanto diffuso.

Tra le cause più comuni dell’insonnia, ci sarebbe proprio l’ansia, così come ha riportato una ricerca della National Sleep Foundation americana. Purtroppo, i disturbi del sonno hanno conseguenze negative sui ritmi circadiani, ovvero il nostro orologio biologico. Per questo è importante trovare un rimedio.

Inoltre, non dormire, come è risaputo, rende più nervosi e stressati. Delle volte però, basta soltanto adottare dei piccoli piccoli accorgimenti tra cui ad esempio evitare troppa caffeina nel corso della giornata o magari, interrompere l’uso degli smartphone un ora prima di andare a letto.

Insonnia, tra i fattori che influiscono anche l’alimentazione

Molto importante quando si parla di disturbi del sonno è anche l’alimentazione. Infatti, una dieta ricca in fibra vegetale allunga la durata della fase più profonda del sonno, a differenza di quanto è stato invece osservato in chi tendeva a eccedere con gli alimenti abbondanti in grassi saturi, come carni, insaccati, salumi e dolci.

In ogni caso, Rubin Naiman, psicologo del sonno e professore di medicina presso l’Arizona Center for Integrative Medicine, riferisce che metterci un po’ prima di addormentarsi è del tutto normale e che non è sempre detto che ci si addormenti in un attimo. Tuttavia, vi sono dei piccoli trucchi che gli esperti consigliano per combattere l’insonnia.

Alcuni trucchi per combatterla

Un primo suggerimento arriva proprio da Ilene M. Rosen, MD, presidente dell’American Academy of Sleep Medicine ed è quello di distrarsi con pensieri rilassanti. “Quando ho difficoltà ad addormentarmi succede perché ho qualcosa per la testa e cerco di distrarmi con pensieri e immagini rilassanti. Mi piace immaginare di essere sulla spiaggia […]” riferisce Rosen.

Un altro, è quello di pensare positivo. A riferirlo è Michael J. Breus, PhD , specialista del sonno e psicologo clinico afferma : “Faccio una lista di gratitudine verso colleghi, amici, familiari, etc. Ci sono studi che dimostrano che il pensiero positivo prima di andare a letto non solo ti aiuta a addormentarti più velocemente, ma rende anche sogni più positivi “.