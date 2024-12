Addio lavatrice, ora i vestiti tornano nuovi con la PENTOLA | Questo è il trucco delle nonne, infallibile come pochi

Con questo trucco, i tuoi vestiti saranno come nuovi, ti servirà soltanto una Pentola. Il risultato ti lascerà a bocca aperta!

Lavare i nostri capi in lavatrice è forse una delle operazioni che ci capita di fare più spesso durante una giornata e alla quale dedichiamo maggiore attenzione.

Per questo, molte volte, cerchiamo di scegliere tutti i detersivi e prodotti migliori in grado di rimuovere ogni macchia e che renda gli indumenti super profumati.

Tuttavia, molti dei detersivi presenti in commercio contengono coloranti e profumi sintetici che possono essere dannosi per la pelle e per l’ambiente.

Per questo è sempre meglio scegliere un metodo di pulizia che sia naturale così da avere lo stesso risultato ma riducendo l’impatto ambientale.

L’alternativa ideale per i tuoi capi

Tra i metodi di pulizia alternativi che stanno ottenendo un’enorme popolarità, vi è proprio un ingrediente presente nella maggior parte delle cucine.

Si tratta di una soluzione che è utile non solo in casa ma anche per il bucato. Le sue proprietà benefiche sono conosciute principalmente in cucina ma non tutti sanno che nasconde un’efficace funzione in grado di di ravvivare i colori e rimuovere gli odori dai tessuti. Scopriamo subito di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Una soluzione valida ed efficace per il tuo bucato

E’ ottimo come condimento ed è ricco proprietà antinfiammatorie e digestive, stiamo parlando dell’amato alloro. Come riporta inran.it, consente di ravvivare i colori in maniera semplice e veloce senza dover spendere necessariamente grosse cifre in prodotti chimici. Cosa fare? Basterà seguire questi facili passaggi. Come prima cosa bisogna riempire una pentola di acqua calda e aggiungere circa 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Questo ingrediente, conosciuto per le sue proprietà detergenti e deodoranti, fungerà da coadiuvante nel processo di pulizia. Subito dopo, andranno aggiunte le foglie di alloro ben lavate. Una manciata di foglie dovrebbe essere sufficiente per un carico di bucato.

A questo punto, è necessario portare l’acqua ad ebollizione e rimescolare per circa 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale: il calore aiuta a estrarre i principi attivi dalle foglie di alloro. Dopo, si può spegnere la fiamma e immergere i capi colorati che necessitano di un “ritocco”. È consigliabile lasciarli in ammollo per almeno una notte. Il giorno seguente, si può procedere con un normale lavaggio in lavatrice o, se si preferisce, a mano ed il gioco è fatto. Prima di provare questo metodo, è bene sempre controllare le etichette dei capi da lavare. Alcuni tessuti delicati o colorati potrebbero non reagire bene all’alloro o al bicarbonato. È consigliabile quindi fare una prova su un piccolo angolo del tessuto o su un capo che non si utilizza spesso, per evitare di peggiorare la situazione.