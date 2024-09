Addio macchie sulla pelle: la soluzione ce l’hai sempre avuta sotto al naso | Spruzza questo e spariscono subito

Hai una borsa in pelle ma non riesci a rimuovere le sue macchie? Niente panico con questo rimedio risolverai definitivamente il problema

E’ capitato un po’ a tutti di avere una borsa in pelle e vedere comparire delle fastidiose macchie rovinare il tessuto. Purtroppo, eliminare le macchie sulla pelle è un’attività delicata e va eseguita con attenzione.

I prodotti in vera pelle, come borse e zaini sono sottoposti a molteplici contaminazioni di giorno in giorno. La chiave che permette di far durare a lungo una borsa o qualsiasi altro accessorio in pelle è sicuramente prendersi cura.

Tuttavia, la pelle ha una serie di caratteristiche che rendono i metodi standard di pulizia inadatti per le nostre borse. Infatti, la pelle è un materiale speciale che richiede cure delicate.

Quando la pulisci dovresti sapere che la borsa non dovrebbe essere tenuta sotto l’acqua corrente, altrimenti la pelle si deteriora. Inoltre, qualsiasi sia il prodotto utilizzato, quest’ultimo dovrebbe essere applicato solo con un panno morbido o una spugna. Ciò eviterà ulteriori danni alla pelle sotto forma di graffi.

Eliminare le macchie sulla pelle, prova questo metodo infallibile

Come prima cosa va subito detto anche se può sembrare superfluo, che la pulizia in lavatrice è severamente vietata. Anche i prodotti di alta qualità ne uscirebbero deformati con conseguente addio alla tua borsa. Passiamo ora al dunque. Esiste un metodo per far si che le fastidiose macchie siano solo un brutto ricordo.

In particolare, attraverso un prodotto che quasi tutti abbiamo nelle nostre case è possibile eliminarle. Si tratta della lacca a base di alcool. Basterà passare quest’ultima su uno straccio e poi passarla sui punti colpiti. In realtà sarebbe consigliabile prima provarla su un’area non visibile del tessuto, solo per assicurarti che non causi reazioni contrarie.

Altri utilizzi della lacca

Abbiamo visto che utilizzato la lacca si possono eliminare le macchie sulle pelle in maniera facile e veloce. Ma non è tutto. L’utilità della lacca non si ferma qui, infatti, è possibile utilizzarla per altri scopi. Uno ad esempio è quello di impedire ai fiori di appassirsi e macchiarsi. Il polline come è risaputo, è difficile da pulire, quindi è bene prendere misure preventive usando la lacca sui fiori per non macchiarsi di polline.

Anche in ambito make up, la lacca torna utile. Infatti oltre a funzionare sui capelli è ottima anche per le sopracciglia. Ti basterà pendere un vecchio pennello per il mascara e spruzza un po’ di lacca e poi passarlo sulle sopracciglia per una resa che durerà tutto il giorno.