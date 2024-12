Addio mal d’auto, non servono medicinali: la soluzione è nello SMARTPHONE | Clicca qui e potrai viaggiare in auto anche 10 ore no stop

Soffri di mal d’auto? Una soluzione inaspettata è proprio nel tuo smartphone. Ti basterà solo attivarla per dire addio a questo problema.

Sono davvero tantissime le persone che soffrono di mal d’auto, piccoli o grandi, questo è un disagio che colpisce tutte le fasce d’età. Questo fenomeno, purtroppo, trasforma un viaggio o qualsiasi altro spostamento, in un’esperienza delle volte anche molto brutta.

Quando si avverte il disturbo inevitabilmente ci si ritrova a dover gestire una situazione difficile da gestire che nella maggior parte dei casi, costringe a soste ripetute per poter prendere aria.

Un rimedio molto comune è quello di ricorrere a caramelle, pasticche, braccialetti e altri medicinali in grado di bloccare la nausea e il vomito.

Fortunatamente, una svolta importante arriva per risolvere questo problema comune. Servirà soltanto uno smartphone e addio fastidio. Scopriamo tutti dettagli nei prossimi paragrafi.

Puoi dire finalmente addio al mal d’auto

La tecnologia continua a stupire a tutti e questa volta lo fa offrendo un’opportunità a tutti coloro che soffrono di mal d’auto. Il vantaggio è che oltre ad essere molto semplice non è nemmeno onerosa.

Il suo scopo è proprio contrastare il malessere che viene generato dal movimento e che peggiora se si pensa anche solo di usare un dispositivo mentre si è in auto. La novità sta proprio in questo, sarà invece un dispositivo a fare la differenza.

Ecco la soluzione per il tuo mal d’auto

Come riporta mistergadget.tech, la svolta arriva dal mondo di Apple e Android e si chiama Motion Cues. E’ stata individuata dagli esperti proprio negli aggiornamenti che saranno rilasciati e sarà anche disponibile per le auto. Utilizzarlo è semplicissimo: sullo schermo sono presenti 14 coppie di puntini, proprio quelli conferiscono un “movimento” che viene percepito come naturale. In questo modo l’utente ha uno schermo e quindi un elemento visivo che non stravolge la percezione dello spazio.

Infatti il mal d’auto è causato dalla differenza che si prova tra il corpo immobile e lo sguardo che vede un movimento, il cervello cioè, riceve due segnali che sono contrastanti e da qui, appunto, il malessere. In alcuni è più spiccato di altri ma con questa soluzione è come se si andasse a comunicare al cervello che va tutto bene perché il movimento e la stabilità che si ricevono non sono più dissonanti ma uguali. Gli occhi non daranno più la discrepanza grazie a quei semplici puntini. Andando nelle le impostazioni si troverà un sistema chiamato Auto enable when driving, bisognerà attivarlo appunto quando si sta in macchina. Una volta fatto appaiono i puntini sullo schermo e quindi si può usare. Anche se può apparire banale in realtà soprattutto chi ha figli, nipoti e persone con questo disturbo non faranno più a meno di questa funzione.