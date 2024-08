Addio multe stradali, se ne hai accumulate diverse ti puoi rilassare | Tutti i debiti verranno azzerati: ecco cosa devi fare

Le multe stradali non saranno più un problema, ecco la notizia che cambia la vita di tutti

Uno dei peggiori incubi di tutti gli automobilisti sono le multe. Chiunque guidi ne ha presa almeno una, nel corso della sua vita. Per ricevere la tanto temuta busta verde, infatti, non è necessario eseguire chissà che infrazione pericolosa: basta superare i limiti di velocità di pochi chilometri orari o dimenticarsi di fare la revisione, per esempio, che si deve pagare.

Nei migliori dei casi, a un’infrazione del Codice della Strada corrisponde una sanzione solamente pecuniaria. Quando però l’errore che si commette è molto grave, coinvolge altri veicoli o non è la prima volta che lo si commette, allora si rischia anche la sospensione della licenza di guida e il ritiro del veicolo.

Oggi parliamo di multe e, per tutti, abbiamo una bella notizia: se anche tu nei hai accumulate diverse e non sai più come pagarle, puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo perché non dovrai pagarle.

Nuova sanatoria fiscale, un sollievo per tutti

La proroga della quinta rata della rottamazione delle cartelle fiscali è prevista per il 15 settembre e, sebbene non sia ancora ufficiale, è stata inserita nel decreto collettivo al Concordato Preventivo Biennale. La scadenza, quindi, slitta dal 5 agosto al 15 settembre ma, essendo quel giorno una domenica, la scadenza slitterà al lunedì 16 settembre. Il pagamento, però, dev’essere totale e non tardivo se si vuole fare in modo che i vantaggi della pace fiscale siano concreti: nel caso in cui non fosse così, infatti, la somma già versata verrebbe rimossa dal totale e la rimanente verrebbe maggiorata di sanzioni ed interessi.

L’Ordine dei Commercialisti ha ben accolto questa rottamazione, nonostante avessero commentato negativamente la rottamazione-quater per via delle rate troppo pesanti dal punto di vista economico ed eccessivamente vicine una all’altra, caratteristiche che hanno impedito ai cittadini di pagare entro i tempi e quindi hanno causato ulteriori sanzioni.

Il sollievo per le multe

In merito alle multe stradali, in questa rottamazione sono inserite tutte le cartelle con debiti fino alla data del 31 dicembre 2023. Vi entrano a pieno diritto, quindi, le multe di Polizia, Vigili Urbani, Carabinieri e Polizia Locale se e solo se il Comune si è affidato all’ADER per il recupero dei crediti.

Sono invece escluse da questa rottamazione le risorse proprie tradizionali UE, i crediti dovuti a condanne da parte della Corte dei Conti, le multe e le sanzioni relative a sentenze penali di condanna e l’IVA riscossa sull’importazione.