Addio pancia gonfia, ecco l’alimento che risolve il problema | Da quando l’ho provato non ne faccio più a meno

Una delle conseguenze di un’alimentazione sbagliata è senza dubbio l’insorgere del gonfiore di pancia. Esistono rimedi molto efficaci

La pancia gonfia rappresenta per molte persone un vero e proprio incubo e al tempo stesso un problema serio da fronteggiare e risolvere. Del resto così dev’essere se si vuole godere di una salute e una qualità della vita migliori.

Negli ultimi anni i problemi di sovrappeso, se non addirittura di obesità, sono aumentati a dismisura. Le principali cause sono da ricercare nelle abitudini alimentari non molto sane e in un complessivo stile di vita non del tutto salubre. La sedentarietà ad esempio è uno dei fattori principali del sovrappeso per milioni di persone.

Dunque, per combattere e possibilmente sconfiggere la formazione del gonfiore a livello addominale diventa di vitale importanza modificare radicalmente il proprio stile di vita. A cominciare dal regime alimentare, che diventa il presupposto per godere di una buona salute.

Dunque, diventa essenziale e imprescindibile rimodulare la propria dieta, eliminando determinati cibi a vantaggio di altri. E per questo è opportuno favorire il consumo di alimenti come pesce, ortaggi drenanti e frutti ricchi di enzimi digestivi eliminando fritture, snack e bibite gassate.

Addio pancia gonfia, per eliminarla basta poco: non è poi così difficile

Non solo la dieta però: per ridurre il gonfiore addominale assume grande importanza la masticazione. Non tutti sanno che gli enzimi contenuti nella saliva facilitano il passaggio del cibo fino all’intestino, di conseguenza è opportuno evitare di masticare troppo velocemente.

Bisogna invece concedersi tutto il tempo necessario per una lenta e adeguata masticazione. Un altro accorgimento consiste nell’evitare di consumare porzioni troppo abbondanti, soprattutto a cena. Prima di coricarsi è bene non appesantire troppo l’apparato digerente.

Addio pancia gonfia, come fare per evitarne l’insorgenza: il rimedio è molto efficace

Tornando alla dieta e a un adeguato regime alimentare oltre ai cibi già consigliati in precedenza, per eliminare o prevenire la pancia gonfia si consiglia di ricorrere ad alcune piante come anice, menta, melissa e i semi di finocchio.

Sono tutti prodotti naturali con i quali realizzare preziosissime tisane utili a stimolare la digestione e a ridurre al minimo i cosiddetti processi fermentativi all’interno dello stomaco. Dulcis in fundo, non dimentichiamo che uno dei rimedi più efficaci in assoluto è l’acqua: assumerne non meno di due litri al giorno serve a stimolare la diuresi e a contrastare il gonfiore addominale.