Addio sanzioni stradali, con questo apparecchio sei al sicuro | Lo paghi poco e stai tranquillo per sempre

Con questo nuovo dispositivo puoi evitare di avere multe, il suo costo è anche ridotto. Ecco tutti i dettagli

Il Codice della Strada contiene una serie di norme e sanzioni che mirano a disciplinare il comportamento dei guidatori. Tra queste, molte sono temute dagli automobilisti proprio a causa delle loro implicazioni finanziarie e legali.

Tutti i guidatori, che siano esperti o meno, sono “spaventati” dalle conseguenze che ne derivano da tali sanzioni anche perché alcune prevedono il pagamento di somme molto alte.

Negli ultimi anni le sanzioni si sono inasprite maggiormente in seguito ai tanti incidenti che si sono registrati procurati proprio da comportamenti scorretti dei conducenti.

Questi comportamenti poco idonei sono un vero e proprio pericolo non solo per chi guida ma anche per tutti gli utenti che circolano sulla strada.

Tra i reati commessi dai conducenti, questo è il peggiore

Sono tanti le infrazioni che vengono commesse dagli automobilisti, tra le peggiori oltre che più frequenti, c’è la guida in stato di ebrezza. Durante i posti di blocco, le forze dell’ordine sono ormai abituati a vedere risultati positivi all’alcool test.

Purtroppo questo pratica è molto diffusa ed è nella maggior parte dei casi, legata ad un abuso di alcool che avviene dopo serate in discoteche, cene o feste di qualsiasi tipo. Il sistema legale però, è rigido in tal senso e non ammette giustificazioni ne tolleranza. Qualora vi sia il sospetto di ubriachezza scattano subito i controlli che misurano il livello di alcol nel corpo. Le sanzioni sono di tipo amministrativo nel caso in cui il livello è compreso tra 0,5 mg/l e 0,8 mg/l. Se superato il limite di 0,8 mg/l invece, le sanzioni saranno molto più severe. Tuttavia, oggi esiste un dispositivo indispensabile che può prevenire del tutto multe, sanzioni e fermi di veicoli.

Con questo dispositivo potrai dire addio alle multe

Per chi fosse davvero intenzionato ad evitare sanzioni spiacevoli oggi può adottare una valida soluzione: l’ etilometro Flyhood. Di tipo portatile è all’avanguardia ed è ormai presente sul mercato. Il dispositivo è completamente digitale con schermo LCD, caratterizzato da una precisione e un’accuratezza senza pari grazie alla sua tecnologia a semiconduttore.

Con questo strumento finalmente l’incertezza diventa un brutto ricordo e al suo posto c’è finalmente il rilevamento del fiato affidabile e in movimento. Con i 16 boccagli forniti, si possono misurare la nostra assunzione di alcol senza ansia, riducendo al minimo la possibilità di incontrare posti di blocco imprevisti e la conseguente perdita della patente di guida. Basterà inserire le batterie, collegare un boccaglio e premere start. Dopo 10 secondi, espirare per 5 secondi nel boccaglio e poco dopo i risultati appariranno sul display. Inoltre, il suo costo è solo di 56,77 euro.