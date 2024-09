“Adesso sono innamorata”: Mediaset, la notizia ha sconvolto tutti | Ecco chi è il fortunato

Nei giorni in cui la nuova stagione televisiva ha inizio uno dei volti femminili più noti delle reti Mediaset confessa di essere innamorata

Sono giornate caldissime, non soltanto dal punto di vista climatico, per tutte le principali emittenti televisive alle prese con l’avvio di una nuova stagione che si preannuncia quanto mai incerta e di grande interesse. A Mediaset si attende con ansia l’avvio dei programmi considerati di punta, quelli dal potenziale grande ascolto.

I più attesi sono senza ombra di dubbio i talent ideati e condotti da Maria De Filippi, la showgirl milanese ormai diventata un pilastro inamovibile dell’azienda di Cologno Monzese. Lo scorso anno “Amici” e “Uomini e Donne” hanno fatto registrare ascolti sensazionali, risultati che tutti sperano di ripetere.

L’autrice milanese nel frattempo si sta sdoppiando: da un lato è alle prese con le registrazioni delle prime puntate del dating show, dall’altro sta definendo gli ultimi dettagli in merito al cast di allievi e insegnanti che animeranno la nuova stagione della scuola più amata dai telespettatori.

Di fatto ‘Queen Mary‘ dedica quasi tutto il suo tempo al lavoro, riservando poco o nulla alla sua vita privata. Come tutti sanno Maria De Filippi è stata per oltre trent’anni la compagna del compianto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, scomparso un anno e mezzo fa.

Mediaset, l’annuncio non lascia dubbi: i fan restano a bocca aperta

Da allora niente è filtrato in merito a un possibile nuovo legame affettivo per la conduttrice, che si è anzi tuffata anima e corpo sui tanti impegni professionali che la attendono. Con “Uomini e Donne” la De Filippi aiuta le persone a trovare l’anima gemella, di cui evidentemente lei non ha bisogno.

Secondo i maggiori esperti di gossip l’ex lady Costanzo è a tutti gli effetti single, mentre lo stesso non si può dire di una delle sue allieve più celebri, una giovane cantante diventata ormai una celebrità.

Mediaset, dopo il successo ha trovato il grande amore: la confessione spiazza tutti

La star in questione è Angelina Mango, l’ultima vincitrice del festival di Sanremo che si fece notare per la prima volta al grande pubblico all’interno della scuola di “Amici”. Nel corso di un intervento pubblico contro l’omofobia, la giovane interprete ha fatto il punto sul suo status sentimentale.

“Un giorno potrei anche innamorarmi di una donna, perché no? Direi proprio di sì, sicuramente non mi fermo a guardare il genere di una persona quando mi innamoro. Però adesso sono innamorata e felicemente fidanzata“. Di chi, ancora non è dato sapere.