Adriano Celentano, il doloroso annuncio arriva dalla figlia: “Non voglio parlare…” | Le lacrime scorrono inesorabili

Adriano Celentano è una figura leggendaria del mondo dello spettacolo, ma ora emerge un triste e inedito retroscena sulla sua vita

Per tutti i suoi tantissimi fan e non solo è da sempre ‘il molleggiato‘. Chi del resto non ha mai sentito chiamare in questo modo il grande Adriano Celentano, una vera e propria leggenda del mondo dello spettacolo da quasi settant’anni.

Celentano è il simbolo stesso della versatilità e dell’eclettismo: nato come cantante e primo interprete in Italia del ‘rock and roll‘ nella seconda metà degli anni cinquanta, l’ex ‘ragazzo della via Gluck‘ è diventato nel corso del tempo un attore e autore di grande successo.

In età più matura ha sperimentato, con risultati esaltanti, anche il ruolo del conduttore e dello showman a tutto tondo. Da questo punto di vista è rimasta nella storia della RAI e della televisione in genere la conduzione di “Fantastico“, alla fine degli anni ottanta.

Adriano Celentano ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua vita privata: sposato da sessant’anni con l’attrice e cantante Claudia Mori, lo showman milanese ha avuto nel corso della sua vita qualche relazione extraconiugale, la più celebre delle quali con l’attrice Ornella Muti.

Adriano Celentano, questa ‘scoperta’ fa malissimo: non lo sapeva nessuno

Come molti sanno dalla coppia Celentano-Mori sono nati tre figli: Giacomo, Rosita e Rosalinda. Proprio quest’ultima, la più piccola, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare dei seri problemi di salute, che per fortuna sembrano risolti una volta per tutte.

Molto schiva e riservata, Rosalinda Celentano ha spesso avuto contrasti con il resto della famiglia, a tal punto da isolarsi rispetto ai genitori e ai suoi due fratelli. In una recente intervista l’attrice ha affrontato proprio il tema del suo rapporto con papà Adriano.

Adriano Celentano, piovono accuse molto pesanti: i fan si commuovono

Un legame tutt’altro che semplice e ad oggi quasi inesistente, come ha sottolineato Rosalinda: “In cosa è stato padre? In niente, lo è stato come tutti i grandi artisti, delle colonne importanti, ma distratto. Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime. Ma va bene così non voglio parlare troppo di questo“.

La terzogenita del ‘molleggiato’ ha poi rincarato la dose: “Se sento mio papà? Il 6 gennaio per il suo compleanno gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto ma non è un argomento sul quale mi piace soffermarmi“.