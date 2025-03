Adriano, il primo robot dipendente pubblico: la rivoluzione presentata alla Camera di Commercio di Roma

Tra le colonne millenarie del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, oggi sede della Camera di Commercio di Roma, si è assistito a un evento destinato a entrare negli annali dell’innovazione tecnologica italiana. Il protagonista? Adriano, il primo dipendente robotico della Pubblica Amministrazione italiana e la prima guida turistica interamente tecnologica che rivoluzionerà il modo di vivere la storia nel cuore della Capitale.

Adriano, una guida turistica d’avanguardia

Dotato di avanzate capacità di comunicazione, Adriano sarà operativo a partire dal 24 marzo. Parlante sia in italiano che in inglese, il robot accoglierà i visitatori fornendo informazioni sul luogo e sulla storia millenaria di Roma. Ma ciò che lo rende davvero unico non è solo la sua capacità di dialogare con il pubblico: grazie alle sue mani robotiche avanzate, potrà stringere la mano ai visitatori e persino manipolare oggetti, garantendo un’interazione che va ben oltre il semplice scambio verbale.

Un volto umanoide per un’interazione naturale

Adriano non è un semplice automa: la sua espressione facciale realistica e la capacità di adattare la mimica in base all’interlocutore lo rendono un assistente empatico e coinvolgente. I suoi grandi occhi e la sua capacità di esprimere emozioni rafforzano il legame con i visitatori, creando un’esperienza immersiva che fonde tecnologia e umanità.

L’eccellenza italiana dietro il progetto

Dietro questa straordinaria innovazione c’è il lavoro congiunto di quattro eccellenze italiane nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale: l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), la Sapienza Università di Roma con la sua start-up Babelscape, e il SoftBots Laboratory dell’Università di Pisa. Il progetto ha coinvolto oltre 30 ingegneri e ricercatori per un periodo di 18 mesi, con un investimento complessivo di 137 mila euro.

“Adriano è un progetto sperimentale di frontiera che abbiamo promosso con determinazione, con l’obiettivo di far comprendere quali possano essere le possibili interconnessioni tra la robotica e l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio. “Si tratta di un esperimento che dimostra come queste tecnologie possano migliorare la qualità della vita e i servizi pubblici”.

Pietro Abate, segretario generale e Lorenzo Tagliavanti, presidente, della Camera di Commercio di Roma

Un passo verso il futuro dell’interazione uomo-macchina

L’introduzione di Adriano segna una svolta storica per la Pubblica Amministrazione italiana. Per la prima volta, un ente pubblico guida un progetto di tale portata, con l’ambizione di definire un nuovo standard nell’interazione tra cittadini e istituzioni.

“È un primo passo verso un futuro in cui le macchine interagiscono in modo naturale con le persone, supportando e migliorando i servizi a disposizione del pubblico”, ha affermato Giorgio Metta, direttore scientifico dell’IIT.

Antonio Bicchi, responsabile del SoftBots Laboratory, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “È la prima volta che la Pubblica Amministrazione italiana si fa promotrice di un progetto così innovativo. Un segnale importante per il futuro della tecnologia applicata ai servizi pubblici”.

Daniele Nardi della Sapienza ha aggiunto: “Adriano possiede capacità che lo rendono autonomo ed espressivo nelle interazioni vocali, aprendo nuove prospettive per l’uso dell’intelligenza artificiale nei contesti culturali”.

Il futuro della tecnologia tra storia e futuro

L’arrivo di Adriano nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano rappresenta un perfetto connubio tra storia e futuro, tra passato e innovazione. In una città che ha visto nascere e tramontare imperi, oggi si apre un nuovo capitolo, in cui la tecnologia si mette al servizio della cultura, rendendo il patrimonio storico ancora più accessibile e interattivo.

L’appuntamento è per il 24 marzo, quando Adriano inizierà ufficialmente la sua attività. Roma è pronta a dare il benvenuto al suo nuovo cittadino d’onore, un robot che porta il nome di un imperatore, ma che guarda dritto verso il futuro.

