Aeroporti di Roma, da Fiumicino al Leonardo da Vinci in bici: “Pedalaria” è realtà

Aeroporti di Roma (ADR) ha inaugurato “Pedalaria”, una nuova pista ciclabile che collega l’aeroporto Leonardo da Vinci al centro della città di Fiumicino. L’infrastruttura, parte delle opere previste dal DPCM Giubileo 2025, è stata interamente finanziata da ADR con un investimento di 1,8 milioni di euro.

“Pedalaria”, un’esperienza suggestiva

La nuova ciclovia si estende per 3,5 chilometri, partendo dall’aeroporto e connettendosi, in viale del Lago di Traiano, alla pista ciclabile già esistente nella cittadina aeroportuale. Pensata per ciclisti e pedoni, Pedalaria non solo facilita la mobilità sostenibile, ma offre un’esperienza suggestiva, attraversando luoghi di grande interesse storico e naturalistico come i Porti imperiali di Claudio e Traiano.

L’evento di inaugurazione, tenutosi nei pressi della Rotatoria della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Fiumicino, ha visto la presenza di importanti autorità e rappresentanti istituzionali:

Roberto Gualtieri , sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025;

, sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025; Mario Baccini , sindaco di Fiumicino;

, sindaco di Fiumicino; Marco Troncone , amministratore delegato di Aeroporti di Roma;

, amministratore delegato di Aeroporti di Roma; Pierluigi Di Palma , presidente dell’Enac;

, presidente dell’Enac; Vincenzo Nunziata , presidente di Aeroporti di Roma;

, presidente di Aeroporti di Roma; Andrea Giordano , chief infrastructure officer di ADR;

, chief infrastructure officer di ADR; Don Giovanni Soccorsi, parroco di Santa Maria degli Angeli, che ha benedetto l’infrastruttura.

I partecipanti, tra cui Gualtieri, Baccini, Troncone e Di Palma, hanno inaugurato simbolicamente la ciclovia con un giro in bicicletta lungo il percorso.

Gualtieri: “Opera spettacolare e staordinaria”

Il sindaco Gualtieri ha espresso grande soddisfazione per l’opera, definendola “spettacolare e straordinaria”: “collegando la città di Fiumicino all’aeroporto, questa pista attraversa un tragitto meraviglioso e offre una funzione sia turistica che di mobilità sostenibile. È un’opera di grande qualità, con materiali pregiati, che migliora l’accessibilità per i lavoratori e i passeggeri, incentivando spostamenti più sostenibili”.

Ha inoltre ringraziato ADR, il Comune di Fiumicino, il sindaco Baccini e la struttura commissariale del Giubileo della città metropolitana, sottolineando il valore dell’infrastruttura per i 50.000 addetti che ogni giorno lavorano nell’area aeroportuale.