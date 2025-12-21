All’aeroporto di Roma Fiumicino è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di passeggeri in un anno: un record storico che arriva alle porte delle festività natalizie e che certifica la centralità del “Leonardo da Vinci” nella rete dei collegamenti globali.

Aeroporti di Roma (Adr), società del gruppo Mundys, prevede inoltre di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori dal 22 dicembre al 7 gennaio compreso, oltre ai 180 mila attesi nello stesso periodo al “G.B. Pastine” di Ciampino, in un picco di traffico gestito con standard operativi dichiarati ai massimi livelli.

Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri: i numeri del 2025 e la crescita oltre il 4%

Il 2025 si avvia a chiudersi con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, con un aumento superiore al 4% rispetto all'anno precedente, pari a oltre 2 milioni di transiti aggiuntivi. Il dato è sostenuto da un network ampio: 240 destinazioni collegate e oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell'anno verso 80 Paesi, con 100 compagnie aeree attive.

Nel 2025 si registra anche l’arrivo di sei nuovi vettori che hanno scelto di avviare operazioni proprio su Roma Fiumicino, un segnale concreto della capacità attrattiva dello scalo.

Un passaggio non secondario riguarda il posizionamento internazionale: Fiumicino è entrato nella Top 10 degli aeroporti più connessi al mondo stilata da Cirium, un indicatore che misura la qualità della rete e la sua capillarità. In un mercato in cui la connettività è una leva economica, il dato racconta un aeroporto che non cresce solo in volume, ma consolida ruolo e funzioni.

Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri: lungo raggio protagonista, Nord America in testa

Il lungo raggio si conferma il motore principale dell’espansione. Il Nord America mantiene la leadership con 4,7 milioni di passeggeri, sostenuto da una programmazione estiva che ha toccato punte di 40 partenze giornaliere.

Il dato che colpisce di più è la spinta alla destagionalizzazione: nei mesi di novembre e dicembre il traffico verso il Nord America è cresciuto del 20% rispetto al 2024 e di oltre il 75% rispetto al periodo pre-Covid, segnalando un consolidamento dei flussi anche fuori stagione.

Non è solo una dinamica turistica. Un lungo raggio stabile, distribuito lungo l’intero calendario, significa maggiore affidabilità per chi viaggia per lavoro, per le imprese che operano su mercati esteri e per il sistema fieristico e congressuale che ruota intorno a Roma. Aeroporto di Fiumicino

Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri: Asia in accelerazione e ritorno di Hong Kong

Risultati rilevanti arrivano anche dal fronte asiatico, dove nel 2025 i movimenti sono aumentati del 16%. La domanda forte verso Corea, Giappone e Bangladesh ha trainato la crescita, insieme al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific. È un tassello che pesa perché amplia le opportunità di scambio e di mobilità su uno dei bacini più dinamici del pianeta, rafforzando l'accessibilità dell'Italia su rotte ad alto valore strategico.

Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri: corto e medio raggio, nuovi progetti e base carrier

In parallelo prosegue il rafforzamento del corto e medio raggio, alimentato da progetti di sviluppo basati a Fiumicino, in particolare da parte di vettori come Wizz Air ed easyJet. L’equilibrio dei due segmenti è decisivo: il lungo raggio offre proiezione globale, il corto-medio raggio garantisce frequenze, connessioni e una rete capace di alimentare l’hub con flussi costanti.

Sul piano industriale, l’ingresso di Lufthansa in ITA Airways viene indicato come un passaggio di grande rilevanza, destinato a consolidare ulteriormente il ruolo del “Leonardo da Vinci” come hub di riferimento per il Sud Europa. In termini pratici, l’operazione può incidere su integrazione di network, attrattività dei transiti e capacità di intercettare passeggeri internazionali che scelgono Roma come punto di connessione.

Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri: riconoscimenti e piano da 9 miliardi per il futuro

Lo scalo è stato confermato per l’ottava volta consecutiva da ACI World come miglior aeroporto d’Europa e nominato “Airport of the Year” all’International Airport Summit 2025 di Berlino, riconoscimenti che Adr richiama come prova della qualità raggiunta sul piano del servizio e dell’organizzazione.

Questo posizionamento si inserisce nella visione del Piano di sviluppo sostenibile proposto alle istituzioni, che prevede oltre 9 miliardi di euro di investimenti interamente autofinanziati. L’obiettivo dichiarato è aumentare ulteriormente la connettività aerea, garantire competitività su scala globale e generare impatti economici e occupazionali duraturi sul territorio e nel Paese.

In questa cornice, il record dei 50 milioni non viene raccontato come un punto di arrivo, ma come un acceleratore che legittima scelte di lungo periodo: capacità infrastrutturale, resilienza operativa, sostenibilità ambientale e aggiornamento costante dei servizi.

Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri: la lettura di Adr e il peso sul sistema Paese

“Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone”, ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.

Nella sua lettura, i numeri confermano la funzione dell’aeroporto come infrastruttura centrale per la connettività globale del Paese, a supporto dell’attrattività turistica e della competitività economica italiana.

Il dato finale, al netto delle celebrazioni, ha un significato chiaro: Roma Fiumicino sta diventando sempre più un nodo logistico e commerciale che incide su flussi, investimenti, lavoro e reputazione internazionale. Con le festività come banco di prova operativo e un piano di sviluppo già delineato, lo scalo si prepara a trasformare un record statistico in una traiettoria strutturale, fatta di rotte, servizi e capacità di reggere volumi sempre più alti senza perdere qualità.