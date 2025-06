Aeroporto Roma Fiumicino miglior scalo europeo anche nel 2025

Un primato costruito su innovazione, persone e ambiente

Per il quarto anno consecutivo – il settimo negli ultimi otto – l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino si aggiudica il premio "Best Airport over 40 million passengers" di ACI Europe, annunciato ad Atene durante il 35° congresso dell'associazione di categoria. La giuria ha valorizzato l'impegno dello scalo su tre asset strategici: trasformazione digitale, eccellenza del personale e sostenibilità ambientale. A fare la differenza, quest'anno, è stato l'avvio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo mai realizzato in un aeroporto europeo: 30 GWh/anno di energia pulita che evitano oltre 11 mila tonnellate di CO₂.

Un hub che non si è fermato alla ripresa post-pandemia

Nel 2024 Fiumicino ha superato i 45 milioni di passeggeri, riportandosi sopra i livelli pre-Covid e contribuendo al nuovo record turistico della capitale (51,4 milioni di presenze) citato dall'assessore capitolino Alessandro Onorato. Il traffico in crescita è stato assorbito senza ricadute sul quality index grazie a soluzioni di biometria ai varchi, self-bag drop capillari e predictive maintenance applicata agli impianti critici. Un percorso virtuoso che ha permesso allo scalo di conservare anche le 5 stelle Skytrax, assegnate a marzo dopo audit sul campo.

Il valore delle persone dietro gli algoritmi

ACI Europe ha premiato non solo l'hardware tecnologico ma anche l'"HR excellence" dimostrata da ADR. Nel 2025 il gestore ha varato il programma "Talent Runway" per formare 400 nuove figure digitali interne, dalla data analysis alla cyber-security, puntando su inclusione e upskilling continuo. Un modello che il sindaco Roberto Gualtieri definisce "infrastruttura strategica per il Paese" e che, nelle sue parole, contribuisce a proiettare Roma "nel gotha delle capitali mondiali" grazie all'affidabilità dei servizi aeroportuali.

Dall’aria alla pista, un approccio circolare

Sul fronte green, oltre al maxi-parco solare sono in fase di test i primi veicoli airside full-electric per il trasporto bagagli e una rete di sensori IoT che monitora in real time consumi idrici e qualità dell'aria nei terminal. Il piano integrato di decarbonizzazione mira al net-zero entro il 2030, con tappe certificate dall'Airport Carbon Accreditation di cui lo scalo romano è già al livello 4+.

Prossime tappe: nuovo molo E-Ovest

Guardando al Giubileo del 2026, ADR completerà il molo E-Ovest: 23 gate con finger di ultima generazione, aree lounge modulari e layout retail ispirato ai mercati coperti italiani. A regime, la capacità operativa salirà a 55 milioni di passeggeri/anno, con un margine sufficiente per assorbire la domanda prevista fino al 2030 senza sacrificare comfort e puntualità, oggi al 87 % sulle rotte extra-Schengen.

Un biglietto da visita per la Capitale

Il riconoscimento di ACI Europe rafforza il posizionamento internazionale di Roma nel pieno del suo rilancio culturale e turistico. Ma Fiumicino, ricordano dagli uffici di via dell’Aeroporto 320, non è un punto di arrivo: la sfida è mantenere il vantaggio competitivo mentre altri hub europei accelerano su automazione e sostenibilità. Per ora, il “Leonardo da Vinci” resta il benchmark da battere.

