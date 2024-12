Affari Tuoi, spunta una foto del Dottore che manda in tilt De Martino e concorrenti | Volto noto MEDIASET

Il game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino è la rivelazione dell’annata televisiva. Il segreto del suo successo non si vede mai

C’è ma non si vede, un po’ come il leggendario uomo invisibile. Ed è una delle figure chiave dello straordinario successo di questa edizione di ‘Affari tuoi’, l’ormai popolarissimo game show in onda su Rai Uno nella fascia dell’access prime time.

I vertici di Viale Mazzini dopo il burrascoso e turbolento addio di Amadeus hanno deciso di affidarne la conduzione allo showman più giovane del panorama televisivo italiano, Stefano De Martino. E mai scelta si rivelò più azzeccata.

Sotto la guida dell’ex ballerino di ‘Amici’ il gioco dei ‘pacchi’ ha letteralmente preso il volo, inanellando una serie impressionante di record di ascolti come mai accaduto in precedenza. Cifre e numeri che hanno confermato l’assoluta bontà delle decisione presa dai dirigenti della TV di Stato.

Oltre a De Martino, i cui meriti sono indiscutibili, la figura più rilevante di ‘Affari tuoi’ è quella del misterioso perfido ‘Dottore‘. Più di qualcuno credeva si trattasse di una figura di pura fantasia, un’invenzione degli autori del programma per renderlo più intrigante.

Affari Tuoi, anche De Martino pende dalle sue labbra: è una figura leggendaria

In realtà è un uomo in carne ed ossa e possiede una vasta esperienza nel mondo dello spettacolo. Nonostante nessuno tra concorrenti e telespettatori lo abbia mai visto in faccia è una figura molto nota nell’ambiente televisivo, anche per un dettaglio di carattere familiare.

Il Dottore comunica con De Martino solo ed esclusivamente attraverso un telefono ed è lui in persona ad offrire i cambi dei pacchi e a formulare le varie offerte. Ora però la sua identità è stata resa nota non è più un segreto per nessuno.

Affari Tuoi, ecco chi è l’eminenza grigia che parla con De Martino; spettatori senza parole

Dunque il Dottore altri non è che Pasquale Romano, cinquantottenne autore televisivo napoletano originario di Ottaviano. Dopo aver preso la laurea. Dopo la laurea in Filosofia, Romano ha iniziato a collaborare attivamente in RAI in alcune rubriche come Gulliver.

Nel 1993 si è poi trasferito a Mediaset dove è diventato uno degli autori di programmi più apprezzato dai vertici dell’azienda. Tra l’altro per un periodo è stato anche il cognato del compianto conduttore Alberto Castagna, marito della sorella di Pasquale Romano. Ora è l’eminenza grigia dei ‘pacchi’.