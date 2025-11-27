Affitti irregolari. Villalba di Guidonia, multa salata a proprietario e affittuario dopo segnalazione anonima

Un controllo mirato sugli immobili di Villalba, frazione del comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, ha portato alla scoperta di un appartamento con otto occupanti non dichiarati e alla successiva irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’operazione è stata avviata dopo una segnalazione lasciata dai cittadini nella box dedicata presso la Delegazione di Villalba, strumento che da mesi permette di raccogliere informazioni utili a verificare presenze irregolari e situazioni abitative non conformi.

La Polizia Locale, in collaborazione con la Polizia di Stato, l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Tributi, ha accertato che il proprietario italiano dell’immobile e l’affittuario straniero non avevano rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, configurando irregolarità importanti sia sul piano amministrativo sia tributario. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Villalba e i controlli sulle residenze

Gli agenti intervenuti hanno riscontrato la presenza di sette cittadini extracomunitari oltre al conduttore dell’immobile, senza che fosse mai stata presentata la comunicazione di ospitalità richiesta dal Testo Unico sull’immigrazione. L’appartamento risultava inoltre privo dell’iscrizione alla TARI, elemento che ha fatto scattare una segnalazione immediata all’Ufficio Tributi per il recupero degli importi dovuti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’indagine si è concentrata sia sul proprietario sia sugli occupanti, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle posizioni anagrafiche e il rispetto delle procedure previste per la cessione di fabbricato. Le verifiche hanno confermato la mancata comunicazione e la non conformità della situazione abitativa.

Affitto improprio o sovraffollamento non dichiarato

La Polizia Locale ha operato insieme alla Polizia di Stato e agli uffici comunali competenti, un’azione congiunta che ha consentito di definire un quadro completo delle responsabilità. La procedura ha richiesto un lavoro approfondito, svolto anche oltre i consueti orari di servizio, per raccogliere documentazione, ascoltare le persone presenti e verificare l’eventuale presenza di altre irregolarità.

Questo tipo di intervento si basa su un metodo di controllo che punta a prevenire situazioni potenzialmente rischiose dal punto di vista sanitario, amministrativo e della sicurezza, evitando fenomeni di affitto improprio o sovraffollamento non dichiarato. L’operazione, oltre alla sanzione economica, permette ora agli uffici di avviare l’accertamento tributario e riallineare la situazione ai registri comunali.

Villalba, controlli sulle residenze: sanzioni e violazioni contestate

Sia il proprietario sia il conduttore dell’immobile sono stati raggiunti da una sanzione di 5.000 euro. Le violazioni riguardano la mancata comunicazione della cessione di fabbricato e l’omessa dichiarazione relativa all’ospitalità di cittadini stranieri, come previsto dalla normativa sull’immigrazione. Nel caso del proprietario, è stata accertata anche la responsabilità per il mancato adempimento in ambito tributario.

Le sanzioni amministrative rappresentano un passaggio rilevante perché sanciscono l’effettiva irregolarità della gestione dell’appartamento e avviano una procedura di riallineamento fiscale. L’Ufficio Tributi provvederà ora al recupero delle somme dovute per la mancata iscrizione alla TARI, che dovrà essere calcolata sulla base del periodo effettivo di utilizzo dell’immobile.

Villalba, controlli sulle residenze: le parole del Sindaco Lombardo

Il Sindaco Mauro Lombardo ha sottolineato l’importanza di queste operazioni come strumenti per contrastare situazioni che, nel tempo, possono generare degrado e irregolarità diffuse. Ha evidenziato come le segnalazioni anonime lasciate presso la Delegazione di Villalba si stiano rivelando utili a individuare casi che richiedono un intervento immediato.

Il Sindaco ha invitato i cittadini a continuare a fornire informazioni attraverso i canali predisposti, assicurando che l’Amministrazione e la Polizia Locale proseguiranno con controlli puntuali e accurati. Il messaggio punta a rafforzare la collaborazione diretta con il territorio, considerata essenziale per mantenere un quadro abitativo ordinato e conforme alle normative vigenti.

Villalba, controlli sugli affitti: il commento del Comandante della Polizia Locale

Paolo Rossi, Comandante della Polizia Locale, ha dichiarato che le attività di verifica sono state svolte seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione comunale. Rossi ha spiegato che gli agenti hanno lavorato in modo approfondito sugli immobili segnalati, estendendo talvolta l’orario di servizio per garantire una rilevazione dettagliata delle informazioni.

Ha inoltre ringraziato la Polizia di Stato per il supporto offerto, evidenziando come la collaborazione istituzionale rappresenti un elemento determinante per garantire un controllo efficace del territorio. Secondo Rossi, i controlli proseguiranno per individuare eventuali ulteriori situazioni che richiedano accertamenti.