Afghanistan, Talebani celebrano secondo anniversario ritorno al potere

"La conquista di Kabul prova ancora una volta che nessuno può controllare la fiera nazione afghana e che a nessun invasore sarà permesso di minacciare l'indipendenza e la libertà del Paese". Con questa dichiarazione i Talebani celebrano oggi il secondo anniversario della loro ritorno al potere in Afghanistan. "Ora la sicurezza è garantita. Il territorio è controllato da un unico regime, vige un sistema islamico e tutto si applica nell'ottica della sharia", continua la dichiarazione dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, nome ufficiale del regime che sta schiacciando i diritti, in particolare quelli delle donne, provocato un peggioramento della situazione umanitari e un isolamento quasi totale del Paese. In occasione dell'anniversario, le Nazioni Unite hanno ribadito la richiesta a "chi controlla il potere in Afghanistan di restituire ad ogni donna e bambina i diritti e la dignità che spettano loro", secondo quanto dichiarato da un portavoce del segretario generale, Farhan Haq.

